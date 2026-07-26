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3大咖難得同框 黃世杰、何志偉、王義川合體催票

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰今天下午出席「心桃園政見說明會」，為黨籍桃園市議員余信憲站台助講，總統府副秘書長何志偉、立委王義川同場力挺。記者朱冠諭／攝影
民進黨桃園市長參選人黃世杰今天下午出席「心桃園政見說明會」，為黨籍桃園市議員余信憲站台助講，總統府副秘書長何志偉、立委王義川同場力挺。記者朱冠諭／攝影

民進黨桃園市長參選人黃世杰今天下午出席「心桃園政見說明會」，為黨籍桃園市議員余信憲站台助講，總統府副秘書長何志偉、立委王義川同場力挺。黃世杰、何志偉、王義川3人皆曾被視為民進黨桃園市長熱門人選，此次罕見同框成為全場焦點，眾人除呼籲支持余信憲連任，也順勢為黃世杰的市長選戰加溫。

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黃世杰指出，敬老愛心卡目前每月800點，實際能全數用完的長輩僅約1%，福利仍未真正到位。他提出擴大使用範圍，開放給付掛號費，並可於農會、超市及特約商店購買保健品與生活用品，同時推動公車路網改革，改善長輩與學生搭車不便的問題。他並主張補助0至12歲兒童及65歲以上長者健保費、完善托育量能，讓市政從最貼近市民生活的需求出發，打造更友善的桃園。

王義川表示，桃園是全台食品加工重鎮，過去鄭文燦市府建立稽查制度、成立食安稽查大隊，才讓桃園守住多次食安風暴；黃世杰當年協助市府完成相關法制建置，是食安體系的重要幕後推手，加上具備豐富市政歷練，是他今日力挺黃世杰參選桃園市長的關鍵原因。他也呼籲支持者相挺余信憲，肯定余長期深耕基層、問政認真，是值得繼續留在議會的年輕議員。

何志偉表示，余信憲做事認真、個性細心，長期投入基層服務，是一位「頂真」的民代；黃世杰則具備深厚法制專業，過去在桃市府推動多項制度改革，此次參選再提出敬老愛心卡與公車改革等政見，展現治理能力，呼籲支持者號召親友一同投入，成為改革桃園的重要力量。

民進黨桃園市黨部主委張火爐說，余信憲投入地方服務7年多來成長有目共睹，從第1場僅100多人的座談，到如今基層說明會湧入大批支持者，顯示服務深獲地方肯定，提醒支持者切勿因場面熱烈就掉以輕心，選戰仍須一步一腳印催票；他也強調余信憲問政積極、敢於發聲，希望鄉親集中選票協助余信憲順利連任，也共同支持黃世杰為桃園打拚。

民進黨桃園市長參選人黃世杰今天下午出席「心桃園政見說明會」，為黨籍桃園市議員余信憲站台助講，總統府副秘書長何志偉、立委王義川同場力挺。記者朱冠諭／攝影
民進黨桃園市長參選人黃世杰今天下午出席「心桃園政見說明會」，為黨籍桃園市議員余信憲站台助講，總統府副秘書長何志偉、立委王義川同場力挺。記者朱冠諭／攝影

黃世杰 王義川 何志偉 2026九合一選舉 桃園市選舉

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