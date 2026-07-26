黃世杰海線政見：中央與地方資源推動建設 串接大桃園山海城

桃園市長參選人黃世杰今日前往觀音區草漯保障宮，出席議員參選人張佩芸舉辦的「心桃園政見說明會」，與觀音與鄉親面對面交流，分享桃園未來施政藍圖。

黃世杰表示，觀音是自己過去立委選區，因此他相當熟悉地方發展及未來需要，現在參選市長會將觀音納入整體市政藍圖通盤規畫，未來也要攜手優秀議員，把中央與地方資源有效串聯，持續推動觀音建設，讓家鄉更進一步發展。

黃世杰指出，他參選市長勤跑13行政區，回到海線都有回到家的感覺，也最能感受到地方這些年的改變，包括草漯重劃區歷經30多年未開發，直到民進黨執政後才真正啟動，也帶動人口移入與整體發展，充分證明只要選對市長、選對議員，就能真正改變地方。

黃世杰強調，他的政見願景都是從市民生活需求出發，希望讓長輩安心，年輕人敢成家，生養孩子沒有後顧之憂。

他也細數近年觀音的重要建設成果，包括台66線高架化、校舍改建，以及草漯國小、新坡國小等校園環境改善，推動「班班有冷氣」、「生生有平板」等。他表示，隨著觀音產業持續發展，更需要完善的道路、供電及公共基礎建設配合，未來將持續推動電纜地下化及各項基礎設施升級，打造更適合居住、就業與投資的生活環境。

黃世杰同時推薦張佩芸年輕有活力，過去曾在立法院、行政院僑務委員會服務，熟悉中央政府運作，也了解如何爭取資源，是觀音非常需要的人才。未來黃世杰當市長、張佩芸進入議會，他們將密切合作，把更多補助與福利帶回觀音。

黃世杰在競總主委范振修、總統府副秘書長何志偉、民進黨桃園市黨部主委張火爐、立法委員郭昱晴、議員游吾和、魏筠、廣福里長許麗卿、草新里長莊萬寶等人陪同下，出席張佩芸舉辦的「心桃園政見說明會」，一行人也前往草漯保障宮參拜天上聖母，祈求風調雨順、國泰民安，也盼桃園持續平安發展。

黃世杰觀音區拜票獲熱情支持。圖／黃世杰競選總部提供