彰化縣長選舉陳素月知名度、支持度雙高 綠營人士：選票開出來才算數

根據綠營最新知名度民意調查，彰化縣長參選人陳素月、彰化市長黃柏瑜都領先競爭對手，陳素月逾五成。綠營人士今表示，選舉要以「選票開出來」才算數，參選人必須繼續努力。

國民黨彰化縣黨部主任委員蕭景田說，魏平政勤跑基層，整體聲勢逐漸上來，8、9月將陸續舉辦活動，選情將如倒吃甘蔗越來越好。魏平政也表示，已經拜訪各鄉鎮市民代表會、村里長，也會深入基層傾聽民意，爭取最大支持。

無黨籍縣長參選人邱建富表示，立法委員陳素月經由民進黨提名，曝光度高，知名度第在第一算是合理，而他本人已12年沒選舉，知名度難免落後一點，但知名度確實不代表支持度，他有信心得到彰化縣民的支持。

根據最新知名度民調，彰化縣下屆縣長參選人由高到低排名依序為民進黨陳素月、無黨籍邱建富、國民黨魏平政，有50%至60%的選民知道陳素月，前彰化市長邱建富30%至35%，魏平政敬陪末座約20%。

在下屆彰化市長知名度，民進黨參選人黃柏瑜知名度大幅超前國民黨參選人陳文賓三成以上，尤以20歲至40歲年輕族群幾乎知道黃柏瑜，半近數不認識陳文賓。

綠營人士指出，知名度不代表支持度，黃柏瑜是縣議員，在彰化區三鄉鎮市的知名度高，陳文賓長期擔任彰化市民代表，和里長互相熟悉，基層實力堅強，參選市長較有利。

陳素月在知名度民調遙遙領先競爭對手，綠營人士認為，陳素月在支持度民調也領先，加上知名度民調領先，參照兩種民調可看出陳素月在縣長選舉相當穩定，若沒發生重大變故，不敢說篤定當選但當選機率很高。

國民黨彰化縣長參選人魏平政認為選情將如倒吃甘蔗漸人佳境。記者簡慧珍／攝影