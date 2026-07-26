李四川板橋興隆市場掃街 民眾打電話邀家人「熱線川伯」

國民黨新北市長參選人李四川今天前往板橋埔墘興隆市場掃街，沿途向攤商及採買民眾握手問候，不少人主動要求合照、高喊「凍蒜」。一名民眾見到李四川後，當場打電話向家人分享，李四川也接過手機與電話另一端的民眾問候，感謝支持。

李四川今天在多名板橋地方里長及民代陪同下走訪興隆市場，包括九如里長李建重、東丘里長黃淑姿、富貴里長詹汝，立委葉元之、新北市議員劉美芳及曾煥嘉團隊，以及市議員參選人鄧凱勛、周韋翰團隊等人也到場陪同掃街。

李四川沿途逐一向攤商及民眾握手致意，現場不時傳出「市長好」、「凍蒜」等呼聲，也有攤商致贈鳳梨、粽子、菜頭及花束，取「包中」、「好彩頭」及好運旺來等寓意，祝福李四川高票當選。

一名板橋在地民眾見到李四川後表示，全家人都支持他；另有民眾興奮地拿出手機致電家人，分享自己買菜時遇到「川伯」。李四川隨後接過電話，向另一端民眾問候並致謝，雙方短暫交談，現場氣氛熱絡。

李四川表示，自己過去也常和太太到市場買菜「掃街」，如今則與里長、議員走進市場向鄉親問好、傾聽地方聲音。他說，若當選新北市長，仍會持續走進第一線，回應市民需求並推動地方建設，不分顏色共同努力，讓新北更加便利、宜居。

國民黨新北市長參選人李四川今天前往板橋埔墘興隆市場掃街，沿途向攤商及採買民眾握手問候，不少人主動要求合照並高喊「凍蒜」。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天前往板橋埔墘興隆市場掃街，沿途向攤商及採買民眾握手問候，不少人主動要求合照並高喊「凍蒜」。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天前往板橋埔墘興隆市場掃街，沿途向攤商及採買民眾握手問候，不少人主動要求合照並高喊「凍蒜」。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天前往板橋埔墘興隆市場掃街，沿途向攤商及採買民眾握手問候，不少人主動要求合照並高喊「凍蒜」。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天前往板橋埔墘興隆市場掃街，沿途向攤商及採買民眾握手問候，不少人主動要求合照並高喊「凍蒜」。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天前往板橋埔墘興隆市場掃街，沿途向攤商及採買民眾握手問候，不少人主動要求合照並高喊「凍蒜」。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天前往板橋埔墘興隆市場掃街，沿途向攤商及採買民眾握手問候，不少人主動要求合照並高喊「凍蒜」。記者張策／攝影