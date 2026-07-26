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葉元之助理市場遭肘擊 李四川競辦要蘇巧慧道歉

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨立委葉元之今陪同新北市長參選人李四川前往板橋興隆市場掃街，期間一名男子出手攻擊葉元之助理。圖／取自葉元之臉書
國民黨立委葉元之今陪同新北市長參選人李四川前往板橋興隆市場掃街，期間一名男子出手攻擊葉元之助理。圖／取自葉元之臉書

國民黨新北市長參選人李四川今前往板橋興隆市場掃街，陪同的立委葉元之助理與一名民眾發生肢體衝突。李四川競選辦公室主任江怡臻表示，該名蘇巧慧支持者，不僅出手肘擊葉元之的女性助理，甚至還試圖攻擊葉元之，要求蘇巧慧立即出面譴責暴力並公開道歉。

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江怡臻表示，政治立場不同，可以辯論、討論，但絕不能使用暴力。她指出，今天正好是「726大罷免」一周年，批評民進黨當初煽動的對立與仇恨，時隔一年仍持續在市場發酵。

江怡臻說，事發地點正是蘇巧慧過去多次宣傳罷免、進行政治動員的興隆市場，蘇巧慧不能在需要動員時高喊口號，支持者動手時卻裝作與自己無關。

江怡臻要求蘇巧慧立即譴責暴力，並向受傷助理及社會大眾公開道歉，也應說清楚是否認同因政治立場不同，就可以對他人動手。

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