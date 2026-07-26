葉元之助理市場遭肘擊 李四川競辦要蘇巧慧道歉

國民黨新北市長參選人李四川今前往板橋興隆市場掃街，陪同的立委葉元之助理與一名民眾發生肢體衝突。李四川競選辦公室主任江怡臻表示，該名蘇巧慧支持者，不僅出手肘擊葉元之的女性助理，甚至還試圖攻擊葉元之，要求蘇巧慧立即出面譴責暴力並公開道歉。

江怡臻表示，政治立場不同，可以辯論、討論，但絕不能使用暴力。她指出，今天正好是「726大罷免」一周年，批評民進黨當初煽動的對立與仇恨，時隔一年仍持續在市場發酵。

江怡臻說，事發地點正是蘇巧慧過去多次宣傳罷免、進行政治動員的興隆市場，蘇巧慧不能在需要動員時高喊口號，支持者動手時卻裝作與自己無關。

江怡臻要求蘇巧慧立即譴責暴力，並向受傷助理及社會大眾公開道歉，也應說清楚是否認同因政治立場不同，就可以對他人動手。