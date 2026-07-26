李四川談北市公務員涉失言風波 「女兒像爸爸怎麼會是攻擊？」

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往板橋埔墘興隆市場掃街，針對台北市政府工務局公園處新聞聯絡人劉玉華因社群發文涉及蘇巧慧外貌，引發爭議表示，自己從媒體報導看到的內容，是指蘇巧慧「很像爸爸」，「女兒像爸爸怎麼會是攻擊？」並稱自己的兒子也很像自己。

台北市議員參選人林柏勛日前指控，台北市政府工務局公園處新聞聯絡人劉玉華以個人Threads帳號留言，針對民進黨新北市長參選人蘇巧慧寫下「很遺憾！長得像爸爸」等內容，質疑是外貌羞辱，並點名公務員不應發表相關言論，引發討論。

李四川今天受訪表示，自己是從媒體報導得知此事，看到的內容是劉玉華寫蘇巧慧「很像她爸爸」，他認為「女兒像爸爸怎麼會是攻擊？」並舉例說，「我兒子也很像我啊。」