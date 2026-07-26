莊競程提「科技客家」政見 數位保存文化、活化客庄

民進黨新竹市長參選人莊競程今到關東市場掃街，提出成立「客家事務處」，整合客語、文化、教育、地方創生及產業資源，並結合新竹科技產業與大專院校能量，推動數位文化保存、智慧導覽等應用，打造具新竹特色的「科技客家」城市品牌。

莊競程今天在新竹市議員劉彥伶、鄭美娟、劉崇顯、劉康彥，以及議員參選人曾翰揚、鄭宏輝陪同下，前往關東市場掃街拜票，與攤商及地方鄉親交流。

莊競程表示，新竹不只有科技產業，也有深厚的客家文化底蘊，從竹塹城歷史、傳統聚落到科學園區帶動城市轉型，科技與客家文化都是新竹重要特色，不應二選一，而應共同發展成城市品牌。

他指出，隨著都市化、人口流動及世代變遷，客語使用與客家文化傳承面臨挑戰，過去推廣多集中於節慶活動，但文化永續不能只停留在活動展示，應進一步走入校園、家庭、社區及青年生活。

莊競程主張，若當選市長，將成立「客家事務處」，建立客家文化政策專責治理平台，統籌客語推廣、文化保存、教育傳承、地方創生及產業連結，並整合文化、教育、觀光、青年等資源，讓客家事務從單次活動轉向長期城市治理。

在文化傳承方面，他將推動「客語扎根計畫」，從校園客語課程、客家文化體驗，到家庭客語支持及青年客家培力，讓客語融入日常生活，建立跨世代文化傳承。

莊競程也提出「科技客家」概念，結合科技產業、大專院校及青年能量，以數位科技保存地方故事及文化資產，鼓勵企業、學校投入智慧導覽、數位展示等文化科技應用；另透過文化空間活化、客家品牌活動及地方創生，串聯青年、社區與在地產業。

莊競程表示，文化保存不是把過去封存在博物館，而是讓文化繼續活在城市，希望新竹在科技創新的同時，也能讓客家文化持續傳承、創新，打造「科技與客家文化共榮」的城市。

莊競程今天在新竹市議員劉彥伶、鄭美娟、劉崇顯、劉康彥，以及議員參選人曾翰揚、鄭宏輝陪同下，前往關東市場掃街拜票，與攤商及地方鄉親交流。圖／民進黨新竹市黨部提供

莊競程今天在新竹市議員劉彥伶、鄭美娟、劉崇顯、劉康彥，以及議員參選人曾翰揚、鄭宏輝陪同下，前往關東市場掃街拜票，與攤商及地方鄉親交流。圖／民進黨新竹市黨部提供