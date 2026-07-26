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新北市場陸戰 李四川傾聽聲音、蘇巧慧認真握每雙手

中央社／ 新北26日電

新北市長選戰增溫，李四川蘇巧慧勤跑活動且常偶遇較勁，今天也形同巷戰，李四川首次市場拜票，獲不少攤商歡迎；已市場掃街多次的蘇巧慧表示，會認真握住每一雙手。

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國民黨新北市長參選人李四川掃街拜票行程從板橋埔墘興隆市場開始，在國民黨立委葉元之陪同下，獲不少攤商歡迎，氣氛熱烈；民進黨新北市長參選人蘇巧慧雖已多次到市場拜票，今天仍一早在民進黨立委李坤城等人陪同到三重大同市場掃街，同樣獲不少攤商歡迎。

李四川接受媒體聯訪時對陸戰升溫，藍綠都進行市場掃街拜票的問題表示，以前時常與太太去買菜，現在跟里長、議員來市場跟鄉親打招呼，傾聽聲音。

他也就對手是否迴避毒油議題的問題表示，蘇巧慧不是迴避，而是逃避，她還是立法委員，但毒油到現在還不知道發生原因，昨天20萬人上凱道，最主要就是想要了解毒油來源是什麼，「我認為中央應該要好好說明，到底來源出什麼問題」。

媒體追問有人貼文質疑蘇巧慧長得像爸爸，李四川表示，從媒體上看到報導，內容是寫了蘇巧慧很像她爸爸，女兒像爸爸怎麼會是攻擊，「我兒子也很像我啊」。

蘇巧慧接受媒體聯訪時也對陸戰是否升溫的問題表示，從參選以來，舉辦了非常多活動，掃市場也已進行到第2輪；國民黨的組織真的非常綿密，她不敢掉以輕心，會持續認真握住每一雙手，認真把握每一次見面機會，告訴大家「新北隊準備好了」。

她談到對昨天國民黨上凱道的意見表示，從事件發生以來，她的立場、態度都一樣，就是地方要認真執行稽查、中央負責法制上的修正，檢調把違法業者、違法行為徹底清查，大家在各自崗位上努力盡責，這才是守護國人健康最好的、唯一的方法。

媒體詢及有人在網路上貼文稱蘇巧慧長得像爸爸的問題，蘇巧慧表示，台灣是民主法治的社會，人人都有言論自由，只要不涉及誹謗、抹黑、不實等這樣人身攻擊，社會都能接受不同意見；她強調，「我想蘇巧慧會是新北市、新時代最適合的新市長」。

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 蘇巧慧

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