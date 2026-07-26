葉元之控掃街遭蘇巧慧支持者動手 蘇辦：勿政治操作

國民黨立委葉元之今天表示，上午陪同國民黨新北市長參選人李四川前往市場掃街拜票時，疑似遭一名支持民進黨新北市長參選人蘇巧慧的民眾攻擊，不僅助理遭對方動手，自己也險些遭到攻擊，要求蘇巧慧出面道歉。

蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將回應，蘇巧慧從正式參選以來一直保持正面、陽光的態度，用紮實的成績和政見爭取民眾支持，反倒是對方陣營不斷開記者會、發新聞稿抹黑蘇巧慧。

馬亨亨．夷將指出，任何暴力行為都不應該被合理化，何況該影片所看到的衝突中，並未看到民眾有任何政治主張或口號，不需要趁機操作政治仇恨。

葉元之表示，今天上午陪同李四川前往市場拜票，不到5分鐘就有一名自稱支持蘇巧慧的民眾與團隊發生衝突，對方出手毆打助理，導致助理受到驚嚇且感到疼痛，之後更疑似欲對他動手，所幸市場管理幹部及時介入，將雙方隔開，未釀成更大衝突。

葉元之指出，今天正值726罷免行動滿一週年，卻仍發生支持者激烈衝突，令人遺憾，他批評，事發市場過去是蘇巧慧經常宣傳罷免的地點，質疑長期政治動員製造社會對立與仇恨氛圍，要求蘇巧慧，為之前在板橋散佈的仇恨出來道歉。