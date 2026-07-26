快訊

好市多1水果夯爆！會員啟動「黑鑽卡」搶貨 網驚：開門9分鐘就賣光

走路愈來愈慢恐不是老化！研究：合併1變化 失智風險最高

聽新聞
0:00 / 0:00

何欣純批台中8年來「不進則退」 盧秀燕坐市長位子卻想著選總統

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨台中市黨部今天舉行第九屆主任委員暨執行委員、評議委員宣誓就職典禮，民進黨台中市長候選人何欣純到場。記者余采瀅／攝影
民進黨台中市黨部今天舉行第九屆主任委員暨執行委員、評議委員宣誓就職典禮，民進黨台中市長候選人何欣純到場。記者余采瀅／攝影

民進黨台中市黨部今天舉行第九屆主任委員暨執行委員、評議委員宣誓就職典禮，民進黨台中市長候選人何欣純到場表示，台中這幾年來不進則退，原縣區仍很難看到大建設與國際活動，讓台中人無法接受，痛批盧秀燕坐在這個市長位子卻不解決問題，只想著四個月後卸任要選總統。

2026九合一選舉

民進黨台中市黨部及何欣純支持者今天各自舉行一場大型造勢活動，中市黨部今天上午舉行主委許木桂及新任黨職的宣誓就職典禮，黨部更安排何欣純的大進場，展現氣勢。

何欣純指出，台中市縣市合併迄今，市府仍做不到區域均衡，在原縣區很難看到大建設，也鮮少有國際活動，這幾年台中進步的慢，就是退步，台中人絕對不能接受台中「不進則退」，台中要大步向前，讓台中既在地又國際，走向全世界，讓大家都知道台中這個城市。

何欣純表示，台中這幾年來不進則退，台中經常傳出治安重大事件，身為市長要拿出魄力改善治安；她也對致癌油事件感到痛心，中聯油脂位在台中，但盧市長任內八年只抽驗一次，還是中央專案要求要做，沒有中央專案，市府甚至不會驗，導致破口出現在台中。

何欣純痛批，盧秀燕市長沒有要解決，反而用政治手段上街頭抗議，盧市長要捫心自問，這個問題不是只有中央問題，而是台中市府要承擔的問題，盧市長要向市民說明清楚為什麼八年來只抽驗一次，後續又如何解決問題。盧市長四個月後就要卸任，她不解決問題，只想著下一步「總統大位」，呼籲盧秀燕不要坐在市長位子卻想著後面選總統，「盧秀燕不解決的、不做的，何欣純來解決、來做」。

何欣純也提出她的政見，除了普發現金，延續老人健保補助，也擴大敬老愛心卡使用，點數每月不歸零。另外，公托名額倍倍增，增加生育津貼等。何強調，距離年底選舉只剩下四個月，她拜託大家做阿純的分身，「綠色執政、品質保證」，要贏回台中。

新任主委許木桂表示，年底11月28日選舉是民進黨重返台中執政的重要一戰，市黨部將全力投入輔選工作，協助民進黨台中市長候選人何欣純及黨提名的32名市議員候選人爭取勝選，贏回市民期待。

民進黨台中市黨部今天舉行第九屆主任委員暨執行委員、評議委員宣誓就職典禮，民進黨台中市長候選人何欣純到場。記者余采瀅／攝影
民進黨台中市黨部今天舉行第九屆主任委員暨執行委員、評議委員宣誓就職典禮，民進黨台中市長候選人何欣純到場。記者余采瀅／攝影

何欣純 盧秀燕 2026九合一選舉 台中市選舉

延伸閱讀

台中商界大老謝豐享轟市長盧秀燕 商界炸鍋：起底謝是「綠友友」！

蔣萬安：希望總統聽到人民憤怒

藍白凱道反毒油 民進黨批「行政不力甩鍋中央」：極不負責任選舉操作

藍白725凱道反毒油 綠批台北、台中怠忽職守：製造社會對立選舉操作

相關新聞

葉元之控掃街遭蘇巧慧支持者動手 蘇辦：勿政治操作

國民黨立委葉元之今天表示，上午陪同國民黨新北市長參選人李四川前往市場掃街拜票時，疑似遭一名支持民進黨新北市長參選人蘇巧慧的民眾攻擊，不僅助理遭對方動手，自己也險些遭到攻擊，要求蘇巧慧出面道歉。

何欣純批台中8年來「不進則退」 盧秀燕坐市長位子卻想著選總統

民進黨台中市黨部今天舉行第九屆主任委員暨執行委員、評議委員宣誓就職典禮，民進黨台中市長候選人何欣純到場表示，台中這幾年來不進則退，原縣區仍很難看到大建設與國際活動，讓台中人無法接受，痛批盧秀燕坐在這個市長位子卻不解決問題，只想著四個月後卸任要選總統。

市場掃街爆衝突！葉元之助理挨打 怒要蘇巧慧道歉

國民黨立委葉元之今陪同新北市長參選人李四川前往板橋興隆市場掃街，期間一名男子疑因葉元之助理直播時擋到他而出手。葉元之表示，現場畫面清楚拍到對方直直走來、朝助理揮了一拳，之後原本還要衝向他，所幸被市場管理人員拉開。

725凱道遊行 是這個人讓侯友宜李四川黏滴滴全力以赴

在野陣營725凱道護食安集會遊行在天時（沒有下大雨）、地利（台北市主場）配合下落幕，外界聚焦舞台上的台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕「姐弟情」，鎂光燈外的新北市長侯友宜與新北市長參選人李四川的「兄弟合」在舞台下上演。

彰化藍營縣長參選人魏平政是蕭景田棋子？蕭重申絕不選立委

國民黨彰化縣黨部主任委員蕭景田推薦律師魏平政參選縣長，迄今很多選民相信魏平政是蕭景田布局競選下屆立法委員的棋子。蕭景田今表示，他和兒子都不會參選下屆立委，魏平政不是棋子，參選下屆縣長沒有二心。

凱道與侯友宜並肩同框 李四川：未來續為新北建設努力

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往板橋埔墘興隆市場掃街，談到昨天與新北市長侯友宜在凱道反毒油集會同框，李四川表示，食品安全不分顏色，兩人事前已約好一同上凱道，為新北市民發聲、追查問題油來源；未來也會繼續和侯友宜為新北市建設努力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。