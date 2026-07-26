何欣純批台中8年來「不進則退」 盧秀燕坐市長位子卻想著選總統

民進黨台中市黨部今天舉行第九屆主任委員暨執行委員、評議委員宣誓就職典禮，民進黨台中市長候選人何欣純到場表示，台中這幾年來不進則退，原縣區仍很難看到大建設與國際活動，讓台中人無法接受，痛批盧秀燕坐在這個市長位子卻不解決問題，只想著四個月後卸任要選總統。

民進黨台中市黨部及何欣純支持者今天各自舉行一場大型造勢活動，中市黨部今天上午舉行主委許木桂及新任黨職的宣誓就職典禮，黨部更安排何欣純的大進場，展現氣勢。

何欣純指出，台中市縣市合併迄今，市府仍做不到區域均衡，在原縣區很難看到大建設，也鮮少有國際活動，這幾年台中進步的慢，就是退步，台中人絕對不能接受台中「不進則退」，台中要大步向前，讓台中既在地又國際，走向全世界，讓大家都知道台中這個城市。

何欣純表示，台中這幾年來不進則退，台中經常傳出治安重大事件，身為市長要拿出魄力改善治安；她也對致癌油事件感到痛心，中聯油脂位在台中，但盧市長任內八年只抽驗一次，還是中央專案要求要做，沒有中央專案，市府甚至不會驗，導致破口出現在台中。

何欣純痛批，盧秀燕市長沒有要解決，反而用政治手段上街頭抗議，盧市長要捫心自問，這個問題不是只有中央問題，而是台中市府要承擔的問題，盧市長要向市民說明清楚為什麼八年來只抽驗一次，後續又如何解決問題。盧市長四個月後就要卸任，她不解決問題，只想著下一步「總統大位」，呼籲盧秀燕不要坐在市長位子卻想著後面選總統，「盧秀燕不解決的、不做的，何欣純來解決、來做」。

何欣純也提出她的政見，除了普發現金，延續老人健保補助，也擴大敬老愛心卡使用，點數每月不歸零。另外，公托名額倍倍增，增加生育津貼等。何強調，距離年底選舉只剩下四個月，她拜託大家做阿純的分身，「綠色執政、品質保證」，要贏回台中。

新任主委許木桂表示，年底11月28日選舉是民進黨重返台中執政的重要一戰，市黨部將全力投入輔選工作，協助民進黨台中市長候選人何欣純及黨提名的32名市議員候選人爭取勝選，贏回市民期待。