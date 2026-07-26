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市場掃街爆衝突！葉元之助理挨打 怒要蘇巧慧道歉
國民黨立委葉元之今陪同新北市長參選人李四川前往板橋興隆市場掃街，期間一名男子疑因葉元之助理直播時擋到他而出手。葉元之表示，現場畫面清楚拍到對方直直走來、朝助理揮了一拳，之後原本還要衝向他，所幸被市場管理人員拉開。
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葉元之說，對方聲稱是因助理直播時擋到他，但從畫面可見，男子主動走向助理並突然出拳，並非單純擦撞或推擠；對方後續還想攻擊他，市場管理人員見狀才趕緊將人架開。
葉元之指出，今天正好是「726大罷免」一周年，蘇巧慧在罷免期間經常前往興隆市場掃街宣傳，讓當地政治對立及仇恨值升高。他認為，這次衝突與過去罷免期間累積的對立氛圍有關，要求蘇巧慧出面道歉並表態。
葉元之也砲轟蘇巧慧愛造謠，指大罷免期間，蘇曾批評他不進立法院開會，但事後調閱紀錄發現，他的質詢次數是蘇巧慧的3倍。
葉元之表示，蘇巧慧目前仍是立委，卻未好好履行立委職務，仍持續製造政治仇恨。他批評，蘇巧慧「自己不想做立委，還不讓別人做」，應為過去在地方累積的政治對立負責。
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