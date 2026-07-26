725凱道遊行 是這個人讓侯友宜李四川黏滴滴全力以赴

在野陣營725凱道護食安集會遊行在天時（沒有下大雨）、地利（台北市主場）配合下落幕，外界聚焦舞台上的台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕「姐弟情」，鎂光燈外的新北市長侯友宜與新北市長參選人李四川的「兄弟合」在舞台下上演。

遊行前，李四川很早就表態會參加集會遊行，可是侯友宜不會出席的傳聞不絕於耳，直到7月24日才明朗─侯友宜不會缺席，而且侯會全程跟李四川在一起。

侯友宜與李四川都穿白色上衣，坐在新北市民群眾區比肩而坐，侯友宜不時和川伯交談交換意見，李四川多數時候專心聽。

有民眾拍到一張侯友宜右手搭在李四川右肩的背影照片。李四川團隊說，侯市長在跟川伯鼓勵打氣，要李四川勤走深耕，市長會「全力以赴」幫忙。

政治人物肢體語言透露強烈訊息，政壇上最著名的肢體動作1994年台灣省長選舉 ，李登輝攬宋楚瑜腰，力助宋楚瑜當選首屆民選省長。

凱道集會結束後，李四川在臉書發文「今天凱道，沒有顏色」，侯友宜在川伯臉書文留言「為市民朋友，我和四川必定全力以赴。」

李四川團隊透露，綠營一直強打侯李關係，但綠營搞不清楚狀況，讓侯友宜全力以赴的人不是別人，是總統兼執政黨主席的賴清德。