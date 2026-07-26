快訊

好市多1水果夯爆！會員啟動「黑鑽卡」搶貨 網驚：開門9分鐘就賣光

走路愈來愈慢恐不是老化！研究：合併1變化 失智風險最高

聽新聞
0:00 / 0:00

725凱道遊行 是這個人讓侯友宜李四川黏滴滴全力以赴

聯合報／ 記者林新輝/台北即時報導
侯友宜搭李四川肩表達會全力以赴幫忙。（圖／民眾提供）
侯友宜搭李四川肩表達會全力以赴幫忙。（圖／民眾提供）

在野陣營725凱道護食安集會遊行在天時（沒有下大雨）、地利（台北市主場）配合下落幕，外界聚焦舞台上的台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕「姐弟情」，鎂光燈外的新北市長侯友宜與新北市長參選人李四川的「兄弟合」在舞台下上演。

2026九合一選舉

遊行前，李四川很早就表態會參加集會遊行，可是侯友宜不會出席的傳聞不絕於耳，直到7月24日才明朗─侯友宜不會缺席，而且侯會全程跟李四川在一起。

侯友宜與李四川都穿白色上衣，坐在新北市民群眾區比肩而坐，侯友宜不時和川伯交談交換意見，李四川多數時候專心聽。

有民眾拍到一張侯友宜右手搭在李四川右肩的背影照片。李四川團隊說，侯市長在跟川伯鼓勵打氣，要李四川勤走深耕，市長會「全力以赴」幫忙。

政治人物肢體語言透露強烈訊息，政壇上最著名的肢體動作1994年台灣省長選舉 ，李登輝攬宋楚瑜腰，力助宋楚瑜當選首屆民選省長。

凱道集會結束後，李四川在臉書發文「今天凱道，沒有顏色」，侯友宜在川伯臉書文留言「為市民朋友，我和四川必定全力以赴。」

李四川團隊透露，綠營一直強打侯李關係，但綠營搞不清楚狀況，讓侯友宜全力以赴的人不是別人，是總統兼執政黨主席的賴清德。

侯友宜 李四川 凱道 2026九合一選舉 新北市選舉

延伸閱讀

表達護食安態度 侯友宜：為了市民 我和李四川必定全力以赴

凱道與侯友宜並肩同框 李四川：未來續為新北建設努力

李四川批蘇巧慧毒油「不是迴避是逃避」 籲中央說清楚食安源頭

李四川三度參與新莊保元宮250周年慶 祈願護佑新北

相關新聞

葉元之控掃街遭蘇巧慧支持者動手 蘇辦：勿政治操作

國民黨立委葉元之今天表示，上午陪同國民黨新北市長參選人李四川前往市場掃街拜票時，疑似遭一名支持民進黨新北市長參選人蘇巧慧的民眾攻擊，不僅助理遭對方動手，自己也險些遭到攻擊，要求蘇巧慧出面道歉。

何欣純批台中8年來「不進則退」 盧秀燕坐市長位子卻想著選總統

民進黨台中市黨部今天舉行第九屆主任委員暨執行委員、評議委員宣誓就職典禮，民進黨台中市長候選人何欣純到場表示，台中這幾年來不進則退，原縣區仍很難看到大建設與國際活動，讓台中人無法接受，痛批盧秀燕坐在這個市長位子卻不解決問題，只想著四個月後卸任要選總統。

市場掃街爆衝突！葉元之助理挨打 怒要蘇巧慧道歉

國民黨立委葉元之今陪同新北市長參選人李四川前往板橋興隆市場掃街，期間一名男子疑因葉元之助理直播時擋到他而出手。葉元之表示，現場畫面清楚拍到對方直直走來、朝助理揮了一拳，之後原本還要衝向他，所幸被市場管理人員拉開。

725凱道遊行 是這個人讓侯友宜李四川黏滴滴全力以赴

在野陣營725凱道護食安集會遊行在天時（沒有下大雨）、地利（台北市主場）配合下落幕，外界聚焦舞台上的台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕「姐弟情」，鎂光燈外的新北市長侯友宜與新北市長參選人李四川的「兄弟合」在舞台下上演。

彰化藍營縣長參選人魏平政是蕭景田棋子？蕭重申絕不選立委

國民黨彰化縣黨部主任委員蕭景田推薦律師魏平政參選縣長，迄今很多選民相信魏平政是蕭景田布局競選下屆立法委員的棋子。蕭景田今表示，他和兒子都不會參選下屆立委，魏平政不是棋子，參選下屆縣長沒有二心。

凱道與侯友宜並肩同框 李四川：未來續為新北建設努力

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往板橋埔墘興隆市場掃街，談到昨天與新北市長侯友宜在凱道反毒油集會同框，李四川表示，食品安全不分顏色，兩人事前已約好一同上凱道，為新北市民發聲、追查問題油來源；未來也會繼續和侯友宜為新北市建設努力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。