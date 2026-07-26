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彰化藍營縣長參選人魏平政是蕭景田棋子？蕭重申絕不選立委

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國民黨彰化縣黨部主任委員蕭景田（右）介紹魏平政（左三）是接任縣長王惠美的最佳人選。記者簡慧珍／攝影
國民黨彰化縣黨部主任委員蕭景田（右）介紹魏平政（左三）是接任縣長王惠美的最佳人選。記者簡慧珍／攝影

國民黨彰化縣黨部主任委員蕭景田推薦律師魏平政參選縣長，迄今很多選民相信魏平政是蕭景田布局競選下屆立法委員的棋子。蕭景田今表示，他和兒子都不會參選下屆立委，魏平政不是棋子，參選下屆縣長沒有二心。

2026九合一選舉

彰化縣溪湖鎮婦聯會今在溪湖國中禮堂舉辦活動，蕭景田、魏平政及溪湖鎮長參選人陳貞妃、縣議員參選人黃佳惠、鎮民代表劉晚玉等人到場。蕭景田回應記者提問「外傳魏平政是你的棋子」時表示，魏平政真的參選下屆縣長，絕沒選不上縣長就去參加第四選區立法委員補選的想法，至於他已經70多歲，不會再參選立法委員，不僅是他不選立委，他的兒子也不會選立委，請外界停止造謠和以訛傳訛。

蕭景田和魏平政等人上台，蕭景田說，國民黨中央用盡心思鎮鎮要提出對縣政和縣民最好、最理想的人選，提名的風波已經過去，現在要重整旗鼓、團結一心，讓國民黨徵召的魏平政延續縣長王惠美施政，就像跑道已經鋪好，如果沒有一架可以起飛的飛機，彰化縣將失去先機，要如何引進好的廠商、理想的產業進來，魏平政才有辦法。

引進好的產業讓彰化縣更年輕、有活力來到彰化，而且漸漸影響溪湖鎮，魏平政的心中已經有藍圖，都在即將發表的縣政白皮書內，不只產業還有教育、婦女、社政福利等，他相信魏平政是唯一最能延續王惠美打下的縣政基礎，並保有縣民的生活水平，打造全台第七都的人民福利。

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