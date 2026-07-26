凱道與侯友宜並肩同框 李四川：未來續為新北建設努力

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往板橋埔墘興隆市場掃街，談到昨天與新北市長侯友宜在凱道反毒油集會同框，李四川表示，食品安全不分顏色，兩人事前已約好一同上凱道，為新北市民發聲、追查問題油來源；未來也會繼續和侯友宜為新北市建設努力。

國民黨昨天在凱達格蘭大道舉辦反毒油集會，侯友宜傍晚到場，與李四川、新北市議長蔣根煌並肩坐在台下。活動主持人介紹時，3人一同向現場民眾揮手致意；侯友宜因晚間另有貢寮河海音樂季行程，在現場停留約半小時後離開，未上台致詞。

李四川今天受訪表示，「食安沒有分顏色」，他事前已和侯友宜談好，一起上凱道為新北市民發聲，也要替市民追查真相，「到底毒油是怎麼來的？」他說，往後仍會與侯友宜共同為新北市建設努力。

針對侯友宜昨天未上台致詞，李四川表示，侯友宜必須趕往貢寮參加音樂祭；他自己在凱道活動後，也安排前往新莊出席另一場行程，因此事前已向黨部說明必須提早離開。

侯友宜昨天晚間8時原定出席貢寮福隆海水浴場舉行的河海音樂季，幕僚表示，相關市政行程近一個月前就已敲定，侯友宜為出席全代會及凱道活動，已盡力協調行程。

至於外界關注李四川、台北市長蔣萬安均未等到國民黨主席鄭麗文上台便離場，李四川表示，自己已向黨部告知後續另有行程，「為了2026，我們都會各自努力」。