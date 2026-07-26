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凱道與侯友宜並肩同框 李四川：未來續為新北建設努力

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今天針對外界關注昨天與新北市長侯友宜提早離開凱道活動表示，因侯友宜趕赴貢寮河海音樂季、自己另有新莊行程，事前已向黨部說明。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天針對外界關注昨天與新北市長侯友宜提早離開凱道活動表示，因侯友宜趕赴貢寮河海音樂季、自己另有新莊行程，事前已向黨部說明。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往板橋埔墘興隆市場掃街，談到昨天與新北市長侯友宜凱道反毒油集會同框，李四川表示，食品安全不分顏色，兩人事前已約好一同上凱道，為新北市民發聲、追查問題油來源；未來也會繼續和侯友宜為新北市建設努力。

2026九合一選舉

國民黨昨天在凱達格蘭大道舉辦反毒油集會，侯友宜傍晚到場，與李四川、新北市議長蔣根煌並肩坐在台下。活動主持人介紹時，3人一同向現場民眾揮手致意；侯友宜因晚間另有貢寮河海音樂季行程，在現場停留約半小時後離開，未上台致詞。

李四川今天受訪表示，「食安沒有分顏色」，他事前已和侯友宜談好，一起上凱道為新北市民發聲，也要替市民追查真相，「到底毒油是怎麼來的？」他說，往後仍會與侯友宜共同為新北市建設努力。

針對侯友宜昨天未上台致詞，李四川表示，侯友宜必須趕往貢寮參加音樂祭；他自己在凱道活動後，也安排前往新莊出席另一場行程，因此事前已向黨部說明必須提早離開。

侯友宜昨天晚間8時原定出席貢寮福隆海水浴場舉行的河海音樂季，幕僚表示，相關市政行程近一個月前就已敲定，侯友宜為出席全代會及凱道活動，已盡力協調行程。

至於外界關注李四川、台北市長蔣萬安均未等到國民黨主席鄭麗文上台便離場，李四川表示，自己已向黨部告知後續另有行程，「為了2026，我們都會各自努力」。

侯友宜 李四川 凱道 2026九合一選舉 新北市選舉

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