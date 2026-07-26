表達護食安態度 侯友宜：為了市民 我和李四川必定全力以赴

國民黨新北市長參選人李四川昨上凱道表達護食安訴求，李強調「守護食安就是守護每一張餐桌，今天的凱道沒有顏色」。新北市長侯友宜昨行程滿檔，仍抽空到場與新北隊站一起，因為要趕往貢寮，來不及上台致詞，侯友宜留言表態「為市民朋友，我和四川必定全力以赴」，兩人相呼應，表達堅定態度。

李四川強調，民以食為天，他和侯友宜市長將堅定守護每一個孩子的餐桌。

新北市長侯友宜昨傍晚現身凱道集會現場，卻因縣市首長上台致詞表定時間與有下一場行程衝突，侯在凱道現場待約半小時後趕赴貢寮河海音樂祭。幕僚說明，侯友宜現身凱道是為了跟新北鄉親「站作伙」，市政行程將近1個月前就敲定，已盡最大努力協調，多花2小時「折返跑」，兼顧黨中央全代會、凱道護食安遊行兩場活動。

國民黨新北市議會書記長陳儀君說，昨天她在凱道現場，下午5點多，侯市長便與李四川合體，「可惜主持人沒留意到，否則應該讓侯市長先講個話再趕往貢寮」。陳儀君說，侯市長必須兼顧市政行程，李四川也一直代表新北隊待在現場，和市民並肩作戰。