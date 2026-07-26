李四川批蘇巧慧毒油「不是迴避是逃避」 籲中央說清楚食安源頭

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往板橋埔墘興隆市場掃街，針對毒油風波及進口白蘿蔔被驗出農藥殘留超標表示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧「不是迴避，而是逃避」，她目前仍是立法委員，應要求中央說明問題油來源及食安把關機制。

李四川上午走訪興隆市場，沿途向攤商及採買民眾握手拜票。媒體詢問，蘇巧慧先前表示從未迴避毒油議題，如今新北果菜公司又驗出進口白蘿蔔農藥超標5倍，並呼籲中央精進進口蔬果管理，對此有何看法。

李四川表示，「我想蘇巧慧委員不是迴避，而是逃避」，毒油事件發生至今，外界仍想知道問題原因及來源；蘇巧慧身為現任立委，應要求中央政府對外說明，而不是將責任推給地方。

國民黨與民眾黨昨天在凱道舉行反毒油集會，主辦單位宣稱現場人數突破20萬人，要求政府公布問題油真相並追究責任。李四川說，民眾走上凱道，最主要就是希望了解毒油來源，中央政府應正視民眾對食品安全的疑慮。

新北果菜運銷公司日前抽驗一批進口白蘿蔔，驗出農藥可尼丁殘留量為每公斤0.1毫克，為我國容許量每公斤0.02毫克的5倍；到貨10件、共200公斤已在拍賣前攔截銷毀。果菜公司擔心同批產品可能經其他通路流入市場，呼籲中央強化進口蔬果源頭管理。

李四川指出，除白蘿蔔農藥殘留超標外，先前也曾出現進口馬鈴薯相關爭議，接連發生的食安事件，顯示中央有必要檢視進口食品與農產品的管理制度，向社會交代問題出在哪個環節。

李四川表示，他2014年擔任行政院秘書長時，行政院成立食品安全辦公室，目的就是統籌跨部會食品安全管理，並追查問題產品來源。他認為，面對這波食安事件，民進黨政府應好好重視，儘速釐清源頭並向民眾完整說明。