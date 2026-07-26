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談2026選情 鄭麗文：維持很棒仍盼突破 不希望2028南部立委再掛蛋

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文日前接受「大雲時堂」專訪。圖／擷取自大雲時堂YT頻道
國民黨主席鄭麗文日前接受「大雲時堂」專訪。圖／擷取自大雲時堂YT頻道

國民黨2026縣市長提名底定，黨主席鄭麗文接受「大雲時堂」節目專訪時強調，4年前國民黨選得太好，年底選舉若能維持戰果，已是很棒的戰績；有些地方能突破的，即使這次沒翻盤，她也希望2028年大選時能成長，「我不希望再次發生南部立委掛蛋，一定要有所突破。」

2026九合一選舉

談及2026年底選情，鄭麗文指出，每一個地方的提名都有一定的複雜程度，每個候選人的性格、出身、考慮遇到的狀況都不一樣，中間有很多考驗困難，他們都一一順利去克服。現在唯一比較嚴重的考驗是彰化縣，她坦言，「彰化縣陷入苦戰」，地方整合的問題黨中央都在努力進行當中。此外，嘉義市也因綠大於藍，算是較艱困選區；至於宜蘭縣與新竹縣是審慎樂觀，國民黨還是有很好的勝選機會。

鄭麗文強調，沒有私心很重要，黨中央一心一意幫選區找到最強的勝選方程式，所以，在她心目中沒有候選人的理想名單，誰最能在這樣的環境下成為大家接受的、且最容易勝選、最不會被民進黨找麻煩的，也就是弱點最少、強項最多，選民與國民黨最能接受的人選，就是好的名單，勝選最重要。

鄭麗文表示，國民黨4年前的縣市長選舉成果雖然是高標，她當然仍希望能有所突破，例如大家對屏東、高雄有一定的期待，就算沒有突破，她也希望選票是成長的，讓大家有信心。尤其是明年即將面臨2028大選，立委能有突破，不要全軍覆沒。

六都方面，鄭麗文說，現有已經執政的版圖當然要守住，台南跟高雄要尋求突破，雖然非常困難，可是很明顯地，南部現在的環境比4年前更好一些，尤其像高雄，整體的士氣、期待和民調的反應，都比4年前好，國民黨是抱著要贏的方向去拚選戰，屏東上次只差一點點，甚至當地都認為那次選舉有舞弊，所以這次也很希望屏東能一舉反攻。

主持人李四端問及藍白合作能否維持？鄭麗文表示，在2028年一定要政黨輪替的大目標下，藍白兩黨必須合作，雖然大家都以大局為重，但她要讓國民黨支持者能接受，民眾黨主席黃國昌也要讓其支持者可接受，這樣的合作是互利的、有利於大局、社會可接受的，不能讓人家覺得兩黨在分贓，這些必須都顧慮到。她認為彼此的想法很接近的，這才能讓藍白合作順利走到2028年。

鄭麗文 黨主席 2026九合一選舉 國民黨

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