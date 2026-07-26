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食安修法 蘇巧慧：中央修法、地方落實稽查

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到三重大同市場掃街。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到三重大同市場掃街。記者葉德正／攝影

國民黨昨天在凱道舉辦集會，對於食安修法一事，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天表示，食安事件發生以來，她的立場始終一致，地方政府應認真執行稽查，中央則負責法制修正，唯有中央、地方及檢調各司其職、通力合作，才能徹底查辦違法業者，守護國人健康。

2026九合一選舉

蘇巧慧表示，地方政府應落實稽查工作，而中央則應負責制度與法規的修正，檢調也應積極清查違法業者及違法行為，只有中央、地方及司法單位共同努力，在各自崗位上盡責，才是守護國人健康最好的方法，也是唯一的方法。

台北市公園處一名新聞聯絡人在網路發文引發爭議，其中部分貼文也提及蘇巧慧。蘇巧慧表示，台灣是民主法治社會，人人都有言論自由，只要不涉及誹謗、抹黑、不實內容或人身攻擊，社會都能接受不同意見。

蘇巧慧強調，她與新北隊始終要求自己維持正面、陽光的選戰態度，不論在任何場合，都會把重點放在提出未來的新北市政見與願景，讓選戰回歸政策與理念的競爭。市民觀察的不只是的政見，也包括整個團隊的態度，希望帶給市民一個持續前進、充滿希望的新北市，並相信自己是最適合帶領新北邁向新時代的市長人選。

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