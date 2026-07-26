新北藍綠掃市場 蘇巧慧：把握每次與市民接觸的機會

新北市長選情升溫，藍綠參選人今天都選擇掃市場。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到三重大同市場掃街受訪表示，自宣布參選以來，團隊已透過議員座談會、水獺媽媽樂園等活動，及市場掃街拜票，持續向市民說明政見與願景，市場拜票更已進入第二輪，希望把握每一次與市民接觸的機會。

蘇巧慧表示，自參選以來，團隊舉辦非常多活動，希望透過不同形式與市民互動，向大家報告未來的新北願景，市場拜票目前已進行到第二輪，團隊希望把握任何能與市民見面的機會，這也是此次選戰的重要策略。

談及藍營同步強化陸戰布局，蘇巧慧表示，國民黨基層組織相當綿密，因此團隊不敢掉以輕心，會持續維持目前認真、踏實的步調，與29區的新北隊議員一起深入地方。

蘇巧慧強調，團隊將持續握住每一雙手、珍惜每一次與市民見面的機會，向市民傳達新北隊準備好了，並持續提出更多政見願景。她也表示，希望讓市民相信，她是最能帶領新北市邁向新時代的市長人選。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到三重大同市場掃街。記者葉德正／攝影