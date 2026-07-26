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台中選戰看板大PK！諧音、躺平、買菜梗齊發 路人驚呼：太吸睛

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
市議員參選人簡嘉佑在北區加油站上方的看板，大玩諧音梗，讓人印象深刻。圖／簡嘉佑提供
市議員參選人簡嘉佑在北區加油站上方的看板，大玩諧音梗，讓人印象深刻。圖／簡嘉佑提供

台中市街頭選戰看板超吸睛，有大玩諧音梗，秒變「加油站」新招牌，也有拿名字做文章，標榜要挺「大」的，還有玩躺平梗，大酸「公車亭要有椅子，還要讓我躺多久？」市場出現買菜梗，門口旁有「進步多一席」看板，緊臨則是「買菜挑好的，議員選好的」看板，讓路人直呼「太有趣了」。

2026九合一選舉

民進黨市議員參選人簡嘉佑發揮創意大玩諧音梗，在北區五岔路口加油站上方掛上「加油請進站，票投嘉佑讚」，彷彿變成了加油站新看板。簡嘉佑說，他的看板不多，因此絞盡腦汁發揮創意，讓市民留下深刻印象，也為舊城區注入文化趣味。

國民黨市議員楊大鋐則拿名字做文章，他在西屯區文心路三段的選舉看板，個人照、姓名旁寫有「西屯要挺『大』的」，並與地方建設、未來格局掛鉤。這種直白且帶點幽默的口號，讓人印象深刻。

北屯區街頭也出現讓人噴飯的創意看板，市議員參選人段體佩乾脆在看板上「躺平」，配上文字「公車亭要有椅子，還要讓我躺多久？」，用黑色幽默反諷地方公共設施的不足，成功引發通勤族的共鳴。

南屯區的黎明黃昏市場則上演了「看板大戰」。民進黨市議員參選人張耀中在市場入口高掛「進步多一席」，強調席次的重要性。緊鄰其旁的無黨籍市議員吳佩芸則掛上「買菜挑好的，議員選好的」看板，大玩買菜梗，不僅接地氣，更帶有一絲較勁意味，讓路過的菜籃族會心一笑。

南屯區的黎明黃昏市場上演了「看板大戰」。記者趙容萱／攝影
南屯區的黎明黃昏市場上演了「看板大戰」。記者趙容萱／攝影

北屯區市議員參選人段體佩選舉看板大玩「躺平」梗，成功引發通勤族的共鳴。記者趙容萱／攝影
北屯區市議員參選人段體佩選舉看板大玩「躺平」梗，成功引發通勤族的共鳴。記者趙容萱／攝影

國民黨市議員楊大鋐拿名字做文章，「西屯要挺『大』的」看板讓人印象深刻。記者趙容萱／攝影
國民黨市議員楊大鋐拿名字做文章，「西屯要挺『大』的」看板讓人印象深刻。記者趙容萱／攝影

2026九合一選舉 台中市選舉 民進黨

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