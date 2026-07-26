觀察站／鄭麗文拚選舉 論述更重民生

國民黨全代會今年主軸「顧民生、愛人民、拚和平、台灣贏」為黨主席鄭麗文親定，她昨與十九位縣市長參選人同台，鄭麗文擊戰鼓、授勝利之槳，營造全黨大團結。從這場誓師活動，也可看出鄭麗文將論述重心往民生議題挪移，備戰年底九合一大選。

自去年十一月就任黨主席以來，鄭麗文最鮮明的標記是恢復國共交流平台、大陸和平之旅與後來的美國行。從昨天致詞來看，鄭麗文拋出重整黨務，要重建黃復興委員會、革實院親授課，還要籌設智庫與民調中心，反映欲強化組織和論述，也要透過民調第一時間掌握輿論走向，令人嗅出調整黨機器替未來大小選舉作戰的意味。

鄭麗文過去強調的兩岸與外交路線則退居為九個月黨務成績單的一環，取而代之的是更多癌油論述、財劃法爭議和地方治理。

尤其她提及，藍營執政的地方首長為讓水果銷往中國大陸，卻遇到中央政府阻撓，再談到台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川爭取輝達總部進駐過程的雷厲風行，鄭麗文的演講鋪排，淡化了對兩岸與國際議題的著墨，更多是凸顯民進黨政府走不出去、讓人民生活陷入不確定，反證國民黨在民生與治理能力的口碑。

致癌油風暴是貫穿整場全代會的主軸，從上午的政黨盛事到晚間的凱道動員，鄭麗文要傳達的訊息很清楚，正面迎戰執政黨失能，喚起民眾對於國民黨治理的記憶。這對年底不僅要守成、還想突圍翻轉的在野黨而言，是務實也必要的調整。

年底選戰的主場不在台海，而在民生，其實這也是民進黨執政出包的必然。

國民黨看似站上輿論順風的位置，但國民黨要從縣市長、議員到村里長都能全壘打的前提，是先讓每一位參選人「安全上壘」，當黨中央把戰場設定在食安與民生，同時拿出解方，多數縣市長參選人勢必樂於同行；可一旦議題重心偏移，甚至全國性動員與地方節奏脫鉤，外界也就有見縫插針的空間。