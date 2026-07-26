藍去年支出5.1億 負債逾21億

國民黨全代會昨登場，根據去年度決算書，國民黨實質支出五點一億元，負債總額逾廿一億元，而截至七月，有一萬人加入國民黨。秘書長李乾龍表示，年底地方選舉是國民黨不退讓的戰場，大家以具體行動擦亮招牌，贏回人民的信賴，共同開創勝利與榮耀。

全代會昨通過去年度決算書表案及財產目錄追認案。國民黨負債總額廿一億四千萬元，含短期借款兩千萬元。實質收入約五億元，實質支出五點一億元，餘絀為負九百十二萬元，期末累積餘絀為負十八億八千多萬元。國民黨基金淨值雖為二百卅四億元；但因黨營事業基金二百廿八億元受黨產會處分命所有權移轉國有的司法訴訟案，國民黨上訴三審敗訴，倘確定移轉將遭受重大損失。

李乾龍在黨務報告指出，截至七月，約有一萬零十五人申請入黨或回復黨籍，代表人民沒有放棄國民黨。回首過去這段時間，他引用唐代詩人劉禹錫的「千淘萬漉雖辛苦，吹盡狂沙始到金」表示，面對年底九合一選舉，國民黨沒有退縮空間，只有必勝決心；黨務工作即刻起進入備戰狀態。

李乾龍說，國民黨要贏得二○二六，不是為了政黨的權位，而是因為台灣需要和平，人民需要安定，地方需要善治，中華民國需要一個負責任、有能力、有方向的政治力量；未來幾個月，中央要支援地方，地方要深入基層；在黨主席鄭麗文領導下，和平興台、改革強黨、團結勝選，共同贏得二○二六，為二○二八重返中央執政奠定基礎。