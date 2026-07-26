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國民黨全代會敲響戰鼓 鄭麗文：全黨團結打贏2026

聯合報／ 記者鄭媁王小萌屈彥辰／台北報導
國民黨昨在台北舉行全代會，主席鄭麗文（中）與二○二六縣市長提名參選人共同造勢。記者林伯東／攝影
國民黨昨在台北舉行全代會，主席鄭麗文（中）與二○二六縣市長提名參選人共同造勢。記者林伯東／攝影

國民黨全代會昨登場，以同舟共濟為主軸，為九合一選戰的縣市長參選人造勢。黨主席鄭麗文將象徵划向勝利的船槳交到十九位參選人手中，自己敲響戰鼓，宣布「龍舟隊」啟航；八十七歲前主席吳伯雄將鼓棒交棒給鄭麗文，喊話全黨團結打贏二○二六，朝二○二八政黨輪替邁進。

2026九合一選舉

全代會昨在台北成功高中舉行，數百名黨代表齊聚一堂。歷任主席吳伯雄、洪秀柱、江啟臣，以及立法院前院長王金平到場，前總統馬英九、前主席朱立倫缺席。台北市長蔣萬安和國民黨新北市長參選人李四川一同進場。

新北市長侯友宜因有行程晚到，他在離場時與台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜合影，讓「禿子、燕子、漢子」再度合體。鄭麗文率五十位青年入場，海內外黨代表歡呼相迎。

立法院長韓國瑜（左）、新北市長侯友宜（中）、台中市長盧秀燕（右）三人合體重現「禿子、漢子、燕子」。記者林伯東／攝影
立法院長韓國瑜（左）、新北市長侯友宜（中）、台中市長盧秀燕（右）三人合體重現「禿子、漢子、燕子」。記者林伯東／攝影

鄭麗文致詞指出，國民黨拋頭顱、灑熱血創建中華民國，國民黨在戰後帶台灣同胞走出貧困，創造耀眼的經濟奇蹟成為亞洲四小龍；國民黨執政時完成民主轉型、創建台積電和如今的高科技產業。因此，當執政黨帶頭作亂，總統不把憲法和國會放在眼裡，帶頭用司法政治迫害，國民黨要再次站出來，成為台灣政治的台積電，守護台灣的民主自由繁榮。

鄭麗文表示，藍營縣市長與候選人將是今年最重要的英雄，國民黨執政的地方政府，在過去兩年民進黨中央執政下，不僅努力為人民付出，守護家人；當賴清德總統無法過境美國、外交屢被打壓而坐困愁城時，這些縣市長們一面建設台灣，一面出訪國際做城市外交。

鄭麗文說，過去兩年賴總統倒行逆施、傲慢顢頇、剛愎自用；致癌油事件爆發至今，民進黨政府把人民當韭菜，國民黨面對年底選舉要滴水不漏、全壘打，獲得全面成功。全體黨代表是國民黨最重要的戰鬥隊伍，盼在第一線捍衛台灣民主、保住國民黨執政，並對民進黨長期掌控的縣市重點突破、歷史翻轉，取得全面勝利。

鄭麗文曾點名彰化縣與嘉義市等四縣市屬艱困選區，王金平表示，讓彰化縣長參選人魏平政自己努力看看，一個多月後再看整合得怎麼樣，總是有辦法。洪秀柱說，不敢說大勝，平盤應該沒問題。

2026九合一選舉

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