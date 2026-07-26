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選情初探／台南議員第八選區 綠跨派系整合、藍搶第3席、白拚「破蛋」

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導

台南市議員第八選區含一席婦女保障名額，應選六席，綠營四連霸議員陳怡珍宣布不再連任，票源變動，民進黨仍提名四席，與現任席次數相同，本屆僅兩席的國民黨則多提一席，力拚搶回第三席，台灣民眾黨也提一人，「八搶六」局面，競爭激烈。

2026九合一選舉

第八選區涵蓋北區、中西區，是府城核心地帶，也是歷屆議員競爭最激烈的選區之一，現任為民進黨邱莉莉、陳怡珍、沈震東、周嘉韋及國民黨許至椿、蔡宗豪，政治版圖綠大於藍，其中沈震東因服兵役交棒胞弟沈震南，陳怡珍不選，其餘拚連任。陳長年累積的跨派系票源將成左右選情關鍵。

綠營下屆提名四席，議長邱莉莉、議員周嘉韋擁現任優勢，接棒參選的沈震南出身政治世家，長期擔任胞兄沈震東助理，目前就讀成功大學化學研究所，以理工背景及地方服務爭取選民支持；新人林建南為湧言會系統，但獲民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃力挺，競選看板更與陳亭妃、陳怡珍同框，被視為陳亭妃跨派系整合力量的重要布局。

藍營瞄準此選區曾有三席空間，除現任許至椿、蔡宗豪尋求連任，另提名曾任北區里長聯誼會長的童小芸重返此區參選，她曾代表藍營參選過立委、安南區議員，此次主打「謝龍介唯一認證子弟兵、接班人」，是否影響同屬謝龍介子弟兵蔡宗豪的票源，有待觀察。

此外，民眾黨規畫在台南提名六席市議員，力拚議會「破蛋」，第八選區推出具軟體開發背景的江明宗，曾參與登革熱、口罩地圖等建置，近期聚焦城西掩埋場環境議題，累積不少網路聲量。

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