高市長選戰隔空較勁！柯志恩北上造勢 賴瑞隆建後援會

年底九合一選舉逼近，藍綠陣營高雄市長參選人柯志恩、賴瑞隆拚造勢，柯昨北上參加國民黨全國代表大會，獲正式提名參戰；賴成立高科大校友後援會，提五大產業發展方向，兩人隔空較勁、搏聲量。

國民黨昨舉行第廿二屆第二次全國代表大會，同步舉辦二○二六縣市長提名參選人造勢大會。前黨主席吳伯雄、洪秀柱、立法院前院長王金平及立法院長韓國瑜等重量級人士皆出席為參選人站台。

柯志恩正式獲提名，代表國民黨角逐高雄市長，她與台北市長蔣萬安等十六位縣市長參選人一起高舉象徵「同舟共濟」木槳，在支持者高喊「勝利」的歡呼聲中共同划槳，展現團結氣勢。

接下全代會致贈象徵「團結一心、齊心划槳」的木槳，她表示，選舉不是一個人的衝刺，而是一群人共同承擔責任、攜手前行的使命。只要方向一致、同心奮進，就能划向人民期待的彼岸。今天她接下的不只是一支木槳，更是一份對高雄、對人民的責任，相信只要眾人同心，再大的風浪都能跨越。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨天則成立「國際獅子會300E5區後援會暨高科大校友後援會」，他提出高雄五大產業發展方向，包括深化大南方半導體Ｓ廊帶、協助傳統產業導入ＡＩ與智慧製造、推動「大亞灣計畫」、發展智慧農漁業，及整合高科大等大專院校資源，擴大青年創業與人才培育，讓人才留在高雄、技術落地高雄，爭取支持。

他說，自己具備十年市政、十年國會歷練，熟悉中央與地方資源整合，若順利當選市長，將能立即接棒市政，延續高雄建設腳步。