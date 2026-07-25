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國民黨全代會百里侯齊聚 王忠銘接勝利船槳喊「馬祖一定贏」

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
在黨主席鄭麗文見證下，連江縣長王忠銘接過象徵團結與勝選的船槳，並高舉印有國民黨黨徽的船槳，與全場黨代表齊聲高喊「凍蒜」。圖／國民黨連江縣黨部提供
在黨主席鄭麗文見證下，連江縣長王忠銘接過象徵團結與勝選的船槳，並高舉印有國民黨黨徽的船槳，與全場黨代表齊聲高喊「凍蒜」。圖／國民黨連江縣黨部提供

國民黨今天在台北市立成功高中體育館開第22屆第二次全國代表大會，以「顧民生、愛人民、拚和平、台灣贏」為主軸，介紹年底地方選舉各縣市長提名人，凝聚全黨團結士氣，備戰年底選戰。連江縣由縣長王忠銘率隊出席，他從黨主席鄭麗文手中接過象徵團結與勝選的船槳，他說，唯有團結合作、攜手並肩才能凝聚最大力量，贏得鄉親的認同與支持。

2026九合一選舉

王忠銘今天偕連江縣議長張永江、副縣長陳冠人與馬祖地區黨代表共同與會，以實際行動展現團結向心力，為年底選戰暖身。

大會以「同舟共濟、划向勝利」為設計主軸，安排19位國民黨縣市長提名人同台亮相，在黨主席鄭麗文見證下接過象徵團結與勝選的船槳，並高舉印有國民黨黨徽的船槳，與全場黨代表齊聲高喊「凍蒜」，營造全黨一致迎戰選舉的氣勢。

王忠銘表示，他深刻感受到四鄉五島黨員及縣民的支持與鼓勵。提名不僅是一項榮譽，更是一份沉甸甸的責任，提醒自己必須以更謙卑、認真態度，持續為馬祖努力。

王也說，選舉不是個人競賽，而是所有參選同志共同承擔責任、服務鄉親的過程。無論是縣長、議員、鄉長、鄉民代表或村長，都肩負建設地方、服務民眾的使命，唯有團結合作、攜手並進，才能凝聚最大力量。

國民黨今天開第22屆第二次全國代表大會，大會安排19位國民黨縣市長提名人同台，在黨主席鄭麗文見證下高舉象徵團結與勝選船槳，與全場黨代表齊聲高喊「凍蒜」。圖／國民黨連江縣黨部提供
國民黨今天開第22屆第二次全國代表大會，大會安排19位國民黨縣市長提名人同台，在黨主席鄭麗文見證下高舉象徵團結與勝選船槳，與全場黨代表齊聲高喊「凍蒜」。圖／國民黨連江縣黨部提供

在黨主席鄭麗文（左）見證下，連江縣長王忠銘接過象徵團結與勝選的船槳。圖／國民黨連江縣黨部提供
在黨主席鄭麗文（左）見證下，連江縣長王忠銘接過象徵團結與勝選的船槳。圖／國民黨連江縣黨部提供

國民黨今天在台北市立成功高中體育館開第22屆第二次全國代表大會，縣長王忠銘（中）偕同連江縣議會議長張永江（左二）、副縣長陳冠人（右二）與會，展現團結向心力。圖／國民黨連江縣黨部提供
國民黨今天在台北市立成功高中體育館開第22屆第二次全國代表大會，縣長王忠銘（中）偕同連江縣議會議長張永江（左二）、副縣長陳冠人（右二）與會，展現團結向心力。圖／國民黨連江縣黨部提供

2026九合一選舉 連江縣選舉 王忠銘 國民黨

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