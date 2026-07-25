影／未赴凱道反毒油 柯文哲到苗栗拜拜、逛夜市：忙輔選還要錄音錄影

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天下午到苗栗縣竹南鎮為參選議員的黨員蔡君婷、參選鎮民代表的王竟倫輔選，並拍攝宣傳影音，媒體詢問他為何沒參加凱道的食安遊行，柯文哲邊走邊以手勢比劃，笑著回應今天忙著幫黨員輔選，連現在一路都還在錄音錄影，待會還要拜票，顯得行程滿檔。

柯文哲下午4點多從苗栗縣議員參選人蔡君婷的服務處出發，步行到鄰近著名的土地公廟保民宮上香祈福，保民宮董事蔡正吉出面接待，上香結束後眾人在辦公室輕鬆聊天，83歲的蔡正吉提起自己動過膝關節手術，心臟也有支架，腰部也動過二次手術，柯文哲打趣說換了這麼多零件，這是要變機器人，他也提起自己在台大急診行醫多年，能隨時保持全神貫注，抗壓性也強。

竹南在地一名YouTuber全程陪同走訪竹南中山路老街，為柯文哲導覽解說保民宮早年周邊的地理位置，並至 「保民巷」參觀一座土角厝，沿途也有柯粉要求合照，晚間並轉往竹南中港的夜市，向民眾拜票並與攤商互動寒喧。

柯文哲由在地的YouTuber導覽，走訪「保民巷」的土角厝及中山路老街。記者胡蓬生／攝影

柯文哲由在地的一名YouTuber導覽，走訪「保民巷」及中山路老街。記者胡蓬生／攝影

台灣民眾黨創黨主席柯文哲（左）下午到苗栗縣竹南鎮為參選議員、鎮民代表的黨員輔選，並走訪保民宮上香，與保民宮董事蔡正吉輕鬆聊天。記者胡蓬生／攝影