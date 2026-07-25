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攜手黃淑君推動板橋升級 蘇巧慧：打造急重症醫療與智慧都更願景

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天和民進黨新北市議員黃淑君共同辦座談會，蘇巧慧稱讚黃淑君是「好議員典範」。圖／蘇巧慧辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天和民進黨新北市議員黃淑君共同辦座談會，蘇巧慧稱讚黃淑君是「好議員典範」。圖／蘇巧慧辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與市議員黃淑君合辦座談會，吸引大批支持者助陣。蘇巧慧說，未來將與最懂基層的黃淑君攜手合作，加速推動板橋醫療園區與公辦都更，全面提升地方建設與生活環境。

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座談會氣氛熱烈，多位議員及參選人跨區到場相挺。蘇巧慧稱讚黃淑君有8年幕僚經驗，對板橋脈絡瞭如指掌，不僅勇於為警消與弱勢兒少發聲，更為板橋家庭打造友善的婦幼環境。蘇巧慧表示，期望未來能與在地需求緊密結合，加速推動板橋醫療園區、板二體育館更新、兒童未來館進度及公辦都更，打造更進步的板橋。

針對板橋醫療園區定位，蘇巧慧指出，板橋基層兒科醫療量能相當充足，未來園區應聚焦急重症、困難與罕見疾病及早期療育，補足新北醫療缺口。她承諾在確保品質前提下，加速與亞東醫院議約及後續環評、交評與建照作業，讓園區盡速動工。

在都市更新方面，蘇巧慧表示將加速推動公辦私地都更，整頓浮洲、文化路及中正路等老舊街廓，改善市議會辦公廳舍及公共服務空間，並提升審議行政效率。她計畫透過捷運站周邊公共空間串聯各區，打造完整商業廊帶，並融入歷史文化與藝文特色，形塑具便利與文化底蘊的新板橋。

市議員李宇翔現身助陣，他肯定蘇巧慧在樹林推動的交通與建設成效，稱讚蘇具備帶領新北市全面升級能力。黃淑君則感謝市民信任，強調未來將持續在第一線為民服務，與蘇巧慧攜手打造更安全、宜居的板橋。

今天座談會包括民進黨副秘書長何博文、南投市長參選人沈夙崢、新北市議員李宇翔、陳乃瑜、台北市議員參選人郭凡、劉品妡也到場。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天和民進黨新北市議員黃淑君共同辦座談會，蘇巧慧承諾未來加速推動板醫園區、公辦都更讓板橋再升級。圖／蘇巧慧辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天和民進黨新北市議員黃淑君共同辦座談會，蘇巧慧承諾未來加速推動板醫園區、公辦都更讓板橋再升級。圖／蘇巧慧辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今和民進黨新北市議員黃淑君共同辦座談會，蘇巧慧承諾未來加速推動板醫園區、公辦都更讓板橋再升級。圖／蘇巧慧辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今和民進黨新北市議員黃淑君共同辦座談會，蘇巧慧承諾未來加速推動板醫園區、公辦都更讓板橋再升級。圖／蘇巧慧辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今和民進黨新北市議員黃淑君共同辦座談會，蘇巧慧稱讚黃淑君是「好議員典範」。圖／蘇巧慧辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今和民進黨新北市議員黃淑君共同辦座談會，蘇巧慧稱讚黃淑君是「好議員典範」。圖／蘇巧慧辦公室提供

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 都更 民進黨

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