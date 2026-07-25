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攜手黃淑君推動板橋升級 蘇巧慧：打造急重症醫療與智慧都更願景
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與市議員黃淑君合辦座談會，吸引大批支持者助陣。蘇巧慧說，未來將與最懂基層的黃淑君攜手合作，加速推動板橋醫療園區與公辦都更，全面提升地方建設與生活環境。
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座談會氣氛熱烈，多位議員及參選人跨區到場相挺。蘇巧慧稱讚黃淑君有8年幕僚經驗，對板橋脈絡瞭如指掌，不僅勇於為警消與弱勢兒少發聲，更為板橋家庭打造友善的婦幼環境。蘇巧慧表示，期望未來能與在地需求緊密結合，加速推動板橋醫療園區、板二體育館更新、兒童未來館進度及公辦都更，打造更進步的板橋。
針對板橋醫療園區定位，蘇巧慧指出，板橋基層兒科醫療量能相當充足，未來園區應聚焦急重症、困難與罕見疾病及早期療育，補足新北醫療缺口。她承諾在確保品質前提下，加速與亞東醫院議約及後續環評、交評與建照作業，讓園區盡速動工。
在都市更新方面，蘇巧慧表示將加速推動公辦私地都更，整頓浮洲、文化路及中正路等老舊街廓，改善市議會辦公廳舍及公共服務空間，並提升審議行政效率。她計畫透過捷運站周邊公共空間串聯各區，打造完整商業廊帶，並融入歷史文化與藝文特色，形塑具便利與文化底蘊的新板橋。
市議員李宇翔現身助陣，他肯定蘇巧慧在樹林推動的交通與建設成效，稱讚蘇具備帶領新北市全面升級能力。黃淑君則感謝市民信任，強調未來將持續在第一線為民服務，與蘇巧慧攜手打造更安全、宜居的板橋。
今天座談會包括民進黨副秘書長何博文、南投市長參選人沈夙崢、新北市議員李宇翔、陳乃瑜、台北市議員參選人郭凡、劉品妡也到場。
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