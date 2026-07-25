三度叩關金門議會！楊霈璿競總成立哽咽喊「不放棄」 數百人到場力挺

台灣民眾黨提名參選金門縣議員第一選區的楊霈璿，今天在金城鎮北鎮廟口成立競選總部，數百名支持者到場相挺，宣告正式投入年底選戰。第三度挑戰議員席次的楊霈璿致詞時一度哽咽表示，從24歲首次參選至今已歷經8年，雖然一路走來不斷有人勸他「還太年輕」、「再等等」，但鄉親一句句「加油、再拚一次」，成為他堅持的力量。他強調「放棄很容易，但留下來才是最困難的。」

今天下午包括民眾黨副秘書長黃成峻、立法委員劉書彬、國民黨立委邱鎮軍辦公室助理湯惟弼、競選總部主委楊瑞松、國際青商會中華民國前總會長蔡政諺及藝人馬妞等人到場力挺，展現跨黨派及各界支持聲勢。

成立大會中，劉書彬致贈象徵「好彩頭」的蘿蔔，並親自替楊霈璿披上競選背帶；黃成峻代表民眾黨中央授旗，象徵選戰正式啟動；楊瑞松送上象徵「包中」的粽子，蔡政諺則致贈玉璽酒及蒜頭，寓意勇於承擔責任、順利當選。

黃成峻表示，今天因台北凱達格蘭大道舉辦重要活動，黨主席柯文哲及黃國昌無法親自出席，因此特別交代他跨海前來替楊霈璿加油。他說，自己曾在金門服役，對金門有深厚情感，楊霈璿更是他的大學學弟，肯定其長期深耕地方，並勉勵秉持「踏實待人、務實傾聽、紮實服務」三項原則，希望替民眾黨在金門贏得一席議員。

劉書彬表示，楊霈璿擔任其服務處主任多年，對地方事務十分熟悉，也長期投入基層服務。她認為，金門政治長期受家族與派系文化影響，楊霈璿沒有派系包袱，九年來持續走入基層，展現改變地方政治文化的決心，期盼鄉親支持年輕世代進入議會，為金門爭取更多建設與發展機會。

楊霈璿表示，8年來走遍金門各鄉鎮，聽見青年反映工作機會不足、父母期待子女返鄉發展，也聽見長者希望有人真正傾聽心聲，更看到不少店家期待重現金門昔日繁榮，這些聲音都更加堅定他投入公共服務的決心。

他感謝家人、師長、青商夥伴及地方鄉親一路相挺，強調自己不敢保證凡事都做到100分，但一定「說到做到」，若有機會進入議會，只要鄉親需要，他一定站出來，也願意替不敢發聲的人發聲。

楊霈璿表示，未來將聚焦交通改善、教育資源提升、青年返鄉發展等議題，同時持續關注長者照顧、生態保育及地方建設，希望透過務實問政、積極監督，為金門爭取更多資源，打造更宜居、更具競爭力的家鄉。

連續3次擔任楊霈璿競選總部主委的楊瑞松則分享與楊霈璿的淵源，他表示，最初他在述美國小當校長，當時楊肅藝與夫人都在述美當老師，就將兒子楊霈璿轉過去就讀，後來他到寧中小當校長，楊霈璿也跟著過去就讀，他的畢業證書是他所頒發的，一路看著楊霈璿成長，相信其人格特質與服務熱忱，值得鄉親支持與託付。

民眾黨立法委員劉書彬（左）今天跨海到金門力挺楊霈璿，並送上「好彩頭」，希望他能順利當選縣議員。記者蔡家蓁／攝影

連續3次擔任楊霈璿競選總部主委的楊瑞松（左）今天也贈送粽子給楊霈璿，祝福他「包中」。記者蔡家蓁／攝影

台灣民眾黨提名參選金門縣議員第一選區的楊霈璿，今天在金城鎮北鎮廟口成立競選總部，數百名支持者到場相挺，宣告正式投入年底選戰。記者蔡家蓁／攝影

國際青商會中華民國前總會長蔡政諺（左）致贈楊霈璿玉璽酒，希望他能順利當選縣議員。記者蔡家蓁／攝影

民眾黨副秘書長黃成峻（右）今天代表民眾黨到場力挺，他也勉勵楊霈璿秉持「踏實待人、務實傾聽、紮實服務」三項原則，希望替民眾黨在金門贏得一席議員。記者蔡家蓁／攝影