秀傳總裁黃明和表態了 出任彰化縣長參選人陳素月榮譽後援總會長

民進黨彰化縣長參選人陳素月競選總部今天舉行「彰化大團結 全力拚勝選」活動，民進黨秘書長徐國勇為陳素月、縣議員與鄉鎮市長參選人披掛彩帶，並由擔任中部選舉總督導的海基會董事長蘇嘉全為競選團隊主要幹部頒發聘書，令人注目的是秀傳醫療體系總裁黃明和也到場相挺。

今天下午的披掛彩帶、頒發聘書活動，分別有民進黨提名22位縣議員候選人、10位鄉鎮市長候選人以及26鄉鎮市後援會主要幹部到場，彰化縣前長周清玉擔任競選總部榮譽主任委員、國策顧問陳永昌出任主任委員，民進黨籍立委黃秀芳與陳秀寶也現身力挺，場面熱烈。

曾擔任3屆立委的秀傳醫療體系創辦人黃明和，向來與藍綠陣營交好，此次點頭出現陳素月競選後援總會榮譽總會長，今天低調地坐在第二排，但仍受到注目，他此次力挺陳素月即被視為觀察選情變化的重要風向球。

徐國勇表示，彰化縣人口僅次於六都以外最大縣市，彰化縣工商業發達，早期比台中市更先進，也有充足條件重返榮耀。彰化縣是黨中央認為最重要的縣市，是此次大選重要指標，相信也將會是翻轉的典範。他並在許願牆張貼許願卡，為黨提名參選人祈福高票當選。

對於此次選情的評估，徐國勇說，民進黨對每一個縣市都不去做相關的評估，但會全力衝刺，有信心會贏得勝選。

陳素月致詞時強調，彰化隊準備好了，不只提出完整可行政見願景，更兼具整合溝通執行力，所有提名候選人都是長期深耕地方一時之選，同心協力團結一致，力量會越來越強大，竭盡全力爭取最後勝利。

民進黨彰化縣長參選人陳素月競選總部今天舉行「彰化大團結 全力拚勝選」活動，民進黨秘書長徐國勇為縣議員參選人披掛彩帶。記者劉明岩／攝影

民進黨彰化縣長參選人陳素月競選總部今天舉行「彰化大團結 全力拚勝選」活動，民進黨秘書長徐國勇為陳素月、縣議員與鄉鎮市長參選人披掛彩帶。記者劉明岩／攝影