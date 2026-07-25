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高雄市長選戰升溫 柯志恩全代會團結拚翻盤、賴瑞隆成立後援會催票

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
柯志恩正式獲得提名代表國民黨角逐高雄市長，展現藍營備戰2026地方選舉團結氣勢。記者郭韋綺／翻攝
柯志恩正式獲得提名代表國民黨角逐高雄市長，展現藍營備戰2026地方選舉團結氣勢。記者郭韋綺／翻攝

年底九合一選舉逼近，藍綠陣營市長參選人柯志恩賴瑞隆周末拚造勢，柯北上參加國民黨全國代表大會，與台北市長蔣萬安等16位縣市長參選人同台；賴成立高科大校友後援會，並提出五大產業發展方向，兩人隔空較勁、搏聲量。

2026九合一選舉

國民黨今天舉行第22屆第2次全國代表大會，以「顧民生、愛人民、拚和平、台灣贏」為主軸，同步舉辦2026縣市長提名參選人造勢大會。包括前黨主席吳伯雄、洪秀柱、江啟臣、前立法院長王金平及立法院長韓國瑜等黨內重量級人士皆出席，為參選人站台。

柯志恩正式獲得提名代表國民黨角逐高雄市長，並與台北市長蔣萬安等16位縣市長參選人一同登台，高舉象徵「同舟共濟」木槳，在支持者歡呼聲中共同划槳、高喊「勝利」，展現藍營備戰2026地方選舉團結氣勢。

柯志恩表示，今年全代會致贈象徵「團結一心、齊心划槳」的木槳，選舉不是一個人的衝刺，而是一群人共同承擔責任、攜手前行的使命，只要方向一致、同心奮進，就能划向人民期待的彼岸。

她說，今天接過的不只是一支木槳，更是一份對高雄、對人民的責任，相信只要眾人同心，再大的風浪都能跨越，將全力爭取人民支持。

另一方面，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天成立「國際獅子會300E5區後援會暨高科大校友後援會」，由高科大校友與獅子會成員共同組成後援力量，展現教育、產業與公益界跨領域支持。

賴瑞隆提出高雄五大產業發展方向，包括深化「大南方半導體S廊帶」、協助傳統產業導入AI與智慧製造、推動「大亞灣計畫」、發展智慧農漁業，以及整合高科大等大專院校資源，擴大青年創業與人才培育，讓人才留在高雄、技術落地高雄。

他表示，自己具備十年市政、十年國會歷練，熟悉中央與地方資源整合，若順利當選市長，將能立即接棒市政，延續高雄建設腳步。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆成立「國際獅子會E5區後援會暨高科大校友後援會」。記者郭韋綺／翻攝
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆成立「國際獅子會E5區後援會暨高科大校友後援會」。記者郭韋綺／翻攝

國民黨高雄市長參選人柯志恩北上參加國民黨全國代表大會，與台北市長蔣萬安等16位縣市長同台造勢。記者郭韋綺／翻攝
國民黨高雄市長參選人柯志恩北上參加國民黨全國代表大會，與台北市長蔣萬安等16位縣市長同台造勢。記者郭韋綺／翻攝

國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）北上參加國民黨全國代表大會，與台北市長蔣萬安（右）等6位縣市長同台造勢。記者郭韋綺／翻攝
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）北上參加國民黨全國代表大會，與台北市長蔣萬安（右）等6位縣市長同台造勢。記者郭韋綺／翻攝

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆成立「國際獅子會E5區後援會暨高科大校友後援會」。記者郭韋綺／翻攝
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆成立「國際獅子會E5區後援會暨高科大校友後援會」。記者郭韋綺／翻攝

高齡87歲國民黨前黨主席吳伯雄（左）出席力挺黨提名人選，右為柯志恩。記者郭韋綺／翻攝
高齡87歲國民黨前黨主席吳伯雄（左）出席力挺黨提名人選，右為柯志恩。記者郭韋綺／翻攝

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆成立「國際獅子會E5區後援會暨高科大校友後援會」。記者郭韋綺／翻攝
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆成立「國際獅子會E5區後援會暨高科大校友後援會」。記者郭韋綺／翻攝

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆成立「國際獅子會E5區後援會暨高科大校友後援會」。記者郭韋綺／翻攝
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆成立「國際獅子會E5區後援會暨高科大校友後援會」。記者郭韋綺／翻攝

國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）北上參加國民黨全國代表大會，與台北市長蔣萬安（右）等16位縣市長同台造勢。記者郭韋綺／翻攝
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）北上參加國民黨全國代表大會，與台北市長蔣萬安（右）等16位縣市長同台造勢。記者郭韋綺／翻攝

柯志恩 賴瑞隆 2026九合一選舉 高雄市選舉 民進黨 國民黨

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