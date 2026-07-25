快訊

有殺人刑案記錄…攜爆裂物闖新北議長服務處 嫌犯供稱不是針對議長

直播／「我是人 我反毒台」登場！藍白要角揪5萬人 凱道怒吼護食安

紅霞外圍環流發威！台東知本道路成河、祖孫受困溪谷 綠島再現水龍捲

聽新聞
0:00 / 0:00

綠營彰化分裂！徐國勇轟騙神仔 邱建富否認：不要再混淆視聽

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導
針對.民進黨中央黨部秘書長徐國勇指在初選結果出爐後，邱建富曾神明面前手牽手，決心一定會支持民進黨候選人，邱建富回應表示，當時只是合照，未做承諾 。圖／邱建富提供
針對.民進黨中央黨部秘書長徐國勇指在初選結果出爐後，邱建富曾神明面前手牽手，決心一定會支持民進黨候選人，邱建富回應表示，當時只是合照，未做承諾 。圖／邱建富提供

彰化市前市長邱建富宣布退出民進黨參選彰化縣長，造成綠營分裂，民進黨中央黨部秘書長徐國勇今天指出，在初選結果出爐後，邱建富等四名參選人都曾神明面前手牽手，決心一定會支持民進黨候選人，邱建富卻違背神明前說過的話。邱建富除否認在神明面前做過承諾，並質疑「徵召就是徵召，不是初選，不需要再混淆視聽。」

2026九合一選舉

民進黨是以類初選方式提名立委陳素月參選彰化縣長，失利的彰化市前市長卻退黨宣布參選。民進黨中央黨秘書長徐國勇今天到陳素月競選總部為鄉鎮市長及縣議員參選人披掛彩帶，在接受媒體採訪時，披露邱建富曾在神明前，表態支持黨提名候選人。

徐國勇說，當時初選結果由陳勝月勝出後，包括邱建富在內的四人都在神明面前牽手，決心一定會支持民進黨候選人，如今邱建富卻違背神明說過的話 ，他並向邱建富喊話，強調選舉是每個國民的權利，不過在權利之外，也要想到作為一個黨員，他應該負有怎樣的義務跟責任。

徐國勇說，他很誠懇地告訴邱建富，基於一個黨員， 應好好的體會到民進黨的責任在哪裡，民進黨的責任是整體的，而不是個人的，希望大家能夠團結一致向前走，因為登記的時間還沒到，希望再好好地思考一下，他也不擔心邱建富會影響陳素月的選情，因為民進黨的支持者、民進黨的黨員，一定會支持民進黨提名的候選人。

針對徐國勇的說法，邱建富表示，民進黨應誠實面對提名過程，而不是事後用話術重新定義，「徵召就是徵召，不是初選，白紙黑字寫得很清楚，不需要再混淆視聽。」

邱建富說，民進黨這次彰化縣長人選的產生，自始至終都不是正式初選。黨中央公告的辦法就是「徵召」，既沒有正式初選制度，也沒有採三家民調綜合計算，更沒有公開透明的綜合評估程序，如今卻一再將徵召包裝成初選，「如果今天連徵召都可以說成初選，那民進黨還有什麼公信力？」

針對徐國勇提及「日前在神明面前承諾」一事，邱建富也駁斥表示，當天自己在神明面前沒有做過任何承諾，只是應徐國勇之邀一起拍了一張合照，如今卻被形容成在神明面前承諾支持特定結果，「這樣的說法不僅太離譜，也完全與事實不符。」

談及黨紀與團結議題，邱建富表示，自己早已不是民進黨黨員，自然沒有所謂黨員義務或黨紀問題。反倒是民進黨更應該思考，究竟是對人民負責，還是只對派系負責。

民進黨中央黨部秘書長徐國勇（左4）今天指出，在初選結果出爐後，邱建富等四名參選人都曾神明面前手牽手，決心一定會支持民進黨候選人，邱建富卻違背神明前說過的話 。記者劉明岩／攝影
民進黨中央黨部秘書長徐國勇（左4）今天指出，在初選結果出爐後，邱建富等四名參選人都曾神明面前手牽手，決心一定會支持民進黨候選人，邱建富卻違背神明前說過的話 。記者劉明岩／攝影

民進黨中央黨部秘書長徐國勇（中）今天指出，在初選結果出爐後，邱建富等四名參選人都曾神明面前手牽手，決心一定會支持民進黨候選人，邱建富卻違背神明前說過的話 。記者劉明岩／攝影
民進黨中央黨部秘書長徐國勇（中）今天指出，在初選結果出爐後，邱建富等四名參選人都曾神明面前手牽手，決心一定會支持民進黨候選人，邱建富卻違背神明前說過的話 。記者劉明岩／攝影

邱建富 徐國勇 2026九合一選舉 彰化縣選舉 民進黨 陳素月

延伸閱讀

蔣萬安為癌油轟中央 綠酸「憤怒雞」

民進黨國務青旗艦營登場 盼為年底大選注入活水

聯合報社論／執政的民進黨，把在野的誓言全拋在腦後

新聞幕後／陳其邁勸退王定宇 湧言會驚險保住中常委席次

相關新聞

高雄市長選戰升溫 柯志恩全代會團結拚翻盤、賴瑞隆成立後援會催票

年底九合一選舉逼近，藍綠陣營市長參選人柯志恩、賴瑞隆周末拚造勢，柯北上參加國民黨全國代表大會，與台北市長蔣萬安等16位縣市長參選人同台；賴成立高科大校友後援會，並提出五大產業發展方向，兩人隔空較勁、搏聲量。

綠營彰化分裂！徐國勇轟騙神仔 邱建富否認：不要再混淆視聽

彰化市前市長邱建富宣布退出民進黨參選彰化縣長，造成綠營分裂，民進黨中央黨部秘書長徐國勇今天指出，在初選結果出爐後，邱建富等四名參選人都曾神明面前手牽手，決心一定會支持民進黨候選人，邱建富卻違背神明前說過的話 。邱建富除否認在神明面前做過承諾，並質疑「徵召就是徵召，不是初選，不需要再混淆視聽。」

出席幼兒園聯合畢業典禮 謝國樑：優化托育環境推動多項幼教政策

基隆市「時光基隆 穿越400年」私立幼兒園聯合畢業典禮昨晚舉行，市長謝國樑出席表示，市府團隊絕對會以最快速、最有決斷力的方式來保護孩子，絕不讓孩子受到任何損害，市府持續優化托育環境，市府積極推動多項幼教政策。

台灣前進陣線募款餐會竹市登場 力拚竹竹苗議會版圖

台灣前進陣線（時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、台灣綠黨）今天於新竹市舉辦「台灣前進竹竹苗聯合募款餐會」，新竹市、新竹縣、苗栗縣三地在地支持者齊聚一堂，時代力量黨主席王婉諭喊話，竹竹苗值得更好的政治，目標是新竹市3席議員全數連任、新竹縣3席全上並成立黨團、苗栗縣延續8年經驗續留議會，並且首次進軍新埔、竹東、竹北三地的代表會。

吳怡霈加持共推觀光 童子瑋：串連山海動線打造基隆觀光城市

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋與主持人吳怡霈共同拍攝的「怡童鬆一下」今天上線，兩人一起走進劉銘傳隧道、大武崙砲台與情人湖周邊。童子瑋表示，基隆有許多具備觀光發展條件的地方，他會把山海串連成完整的觀光動線，打造更有深度的休憩觀光城市。

李四川三度參與新莊保元宮250周年慶 祈願護佑新北

國民黨新北市長參選人李四川今日出席新莊保元宮建宮250周年暨恭祝池府王爺聖誕活動，虔誠參拜並祈願神祇護佑新北市民安居樂業，保元宮主委徐勝男與眾多廟方幹部、鄉親表達熱情歡迎，許多民眾更高喊「凍蒜」，展現李四川在新莊地區高人氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。