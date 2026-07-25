綠營彰化分裂！徐國勇轟騙神仔 邱建富否認：不要再混淆視聽

彰化市前市長邱建富宣布退出民進黨參選彰化縣長，造成綠營分裂，民進黨中央黨部秘書長徐國勇今天指出，在初選結果出爐後，邱建富等四名參選人都曾神明面前手牽手，決心一定會支持民進黨候選人，邱建富卻違背神明前說過的話。邱建富除否認在神明面前做過承諾，並質疑「徵召就是徵召，不是初選，不需要再混淆視聽。」

民進黨是以類初選方式提名立委陳素月參選彰化縣長，失利的彰化市前市長卻退黨宣布參選。民進黨中央黨秘書長徐國勇今天到陳素月競選總部為鄉鎮市長及縣議員參選人披掛彩帶，在接受媒體採訪時，披露邱建富曾在神明前，表態支持黨提名候選人。

徐國勇說，當時初選結果由陳勝月勝出後，包括邱建富在內的四人都在神明面前牽手，決心一定會支持民進黨候選人，如今邱建富卻違背神明說過的話 ，他並向邱建富喊話，強調選舉是每個國民的權利，不過在權利之外，也要想到作為一個黨員，他應該負有怎樣的義務跟責任。

徐國勇說，他很誠懇地告訴邱建富，基於一個黨員， 應好好的體會到民進黨的責任在哪裡，民進黨的責任是整體的，而不是個人的，希望大家能夠團結一致向前走，因為登記的時間還沒到，希望再好好地思考一下，他也不擔心邱建富會影響陳素月的選情，因為民進黨的支持者、民進黨的黨員，一定會支持民進黨提名的候選人。

針對徐國勇的說法，邱建富表示，民進黨應誠實面對提名過程，而不是事後用話術重新定義，「徵召就是徵召，不是初選，白紙黑字寫得很清楚，不需要再混淆視聽。」

邱建富說，民進黨這次彰化縣長人選的產生，自始至終都不是正式初選。黨中央公告的辦法就是「徵召」，既沒有正式初選制度，也沒有採三家民調綜合計算，更沒有公開透明的綜合評估程序，如今卻一再將徵召包裝成初選，「如果今天連徵召都可以說成初選，那民進黨還有什麼公信力？」

針對徐國勇提及「日前在神明面前承諾」一事，邱建富也駁斥表示，當天自己在神明面前沒有做過任何承諾，只是應徐國勇之邀一起拍了一張合照，如今卻被形容成在神明面前承諾支持特定結果，「這樣的說法不僅太離譜，也完全與事實不符。」

談及黨紀與團結議題，邱建富表示，自己早已不是民進黨黨員，自然沒有所謂黨員義務或黨紀問題。反倒是民進黨更應該思考，究竟是對人民負責，還是只對派系負責。

民進黨中央黨部秘書長徐國勇（左4）今天指出，在初選結果出爐後，邱建富等四名參選人都曾神明面前手牽手，決心一定會支持民進黨候選人，邱建富卻違背神明前說過的話 。記者劉明岩／攝影