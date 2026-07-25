基隆市「時光基隆 穿越400年」私立幼兒園聯合畢業典禮昨晚舉行，市長謝國樑出席表示，市府團隊絕對會以最快速、最有決斷力的方式來保護孩子，絕不讓孩子受到任何損害，市府持續優化托育環境，市府積極推動多項幼教政策。

畢業公演充滿濃厚的在地文化氣息，各家私立幼兒園帶來一系列緊扣基隆在地特色的精采節目，包含「雨都」、「討海郎」、「鬧熱崁仔頂」、「碼頭英雄」、「福氣委託行」及「雞籠ㄟ廟口」等，演出內容豐富多元，充分展現畢業生活潑可愛的一面。

謝國樑致詞表示，看到這群充滿活力的孩子，深覺他們都是基隆市的驕傲。針對日前發生的幼教事件，市府極為重視並已與當事家長多次會面，從中汲取了許多經驗。教育孩子是一件神聖的任務，務必需要付出更多的耐心與愛心，未來若有任何需要，請隨時與市府教育處、兒少處聯繫，市府團隊絕對會以最快速、最有決斷力的方式來保護孩子，絕不讓孩子受到任何損害。

謝國樑說，為了持續優化托育環境，市府積極推動多項幼教政策。目前已透過14處社區教保資源中心，辦理親子共讀、體能遊戲與生態探索等多元活動，並提供2歲以上未滿5歲的育兒津貼，以減輕家庭育兒負擔。

此外，今年不僅邀請2854位公私立幼兒園師生及身心障礙幼兒參與兒童劇體驗，更舉辦了「115年基隆市大班幼兒作品展－五歲藝起大冒險」，集結近1500件幼兒創作，致力將基隆打造成友善且共融的有愛城市。

出席幼兒園聯合畢業典禮，謝國樑：優化托育環境推動多項幼教政策。圖／基隆市政府提供