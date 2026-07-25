台灣前進陣線募款餐會竹市登場 力拚竹竹苗議會版圖

台灣前進陣線（時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、台灣綠黨）今天於新竹市舉辦「台灣前進竹竹苗聯合募款餐會」，新竹市、新竹縣、苗栗縣三地在地支持者齊聚一堂，時代力量黨主席王婉諭喊話，竹竹苗值得更好的政治，目標是新竹市3席議員全數連任、新竹縣3席全上並成立黨團、苗栗縣延續8年經驗續留議會，並且首次進軍新埔、竹東、竹北三地的代表會。

王婉諭表示，兩年前她首次獨立參選新竹市公職雖落選，卻看見這座城市對政治改變的渴望。時代力量在竹苗深耕10年，今年三黨加入合作，要集結認同「政治少一點仇恨與表演、多一點對人民生活關心」的朋友。她喊出4項目標：新竹市3席議員全數連任、新竹縣3席全上並成立黨團、苗栗縣延續8年經驗續留議會，並且首次進軍新埔、竹東、竹北三地的代表會。

台灣基進黨主席王興煥表示，基進今年雖未在竹竹苗提名，但全力支持「台灣前進」聯盟，以一選區一人、集中資源助選，盼提供本土新選擇。他指出，竹竹苗人口年輕，是第三勢力重點經營區，目標縣市議員總席次超越民眾黨。

小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵表示，時代力量一直沒有離開竹竹苗，縱使承受攻擊仍堅持理性問政、民主溝通。這次小歐盟推出竹北市代表參選人洪瑞瑾，展現小黨合作互推的精神。她強調，這場合作是為了共同理想不分彼此、共同前進，把人民的聲音帶入政治。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯表示，綠黨深耕環保、土地與人權議題，曾在新竹四度當選議員，證明進步價值在竹竹苗具發展空間。四黨與無黨籍夥伴歷經一年多整合，共同簽署台灣前進行動綱領，盼以竹竹苗為基地，將進步價值推向全台。

現場有多位新竹市、新竹縣、苗栗縣議員及代表參選人到場，包括三位拼連任的新竹市議員林彥甫、蔡惠婷、廖子齊，以及新竹縣議員參選人李雅芬、張育慈、林裙靜、苗栗縣議員參選人吳翌立、新竹縣代表參選人許育綸、洪瑞瑾、彭致豪、林旭良等。