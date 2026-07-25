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吳怡霈加持共推觀光 童子瑋：串連山海動線打造基隆觀光城市
民進黨基隆市長參選人議長童子瑋與主持人吳怡霈共同拍攝的「怡童鬆一下」今天上線，兩人一起走進劉銘傳隧道、大武崙砲台與情人湖周邊。童子瑋表示，基隆有許多具備觀光發展條件的地方，他會把山海串連成完整的觀光動線，打造更有深度的休憩觀光城市。
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童子瑋表示，這一集「怡童鬆一下」和吳怡霈換個路線，走進基隆山城，從劉銘傳隧道、大武崙砲台到情人湖周邊。他指出，基隆非常具備發展觀光的條件，但缺乏整體性的規劃與宣傳，他的「基隆大縱走」構想，正是希望把山、海、歷史與生活連成一條更完整的城市體驗。
童子瑋指出，未來基隆觀光應朝「山海休憩觀光城」方向推動。山線部分以劉銘傳隧道及周邊觀光整合為起點，改善遊客動線、增加接駁車服務、打造觀景平台。海線部分則推動八斗子至碧砂漁港海岸廊帶開發，規劃休憩觀光新景點，串聯海景、漁港、餐飲與在地消費，讓基隆的山海成為觀光亮點。
童子瑋說，和吳怡霈一起走過這些地方後，更確定基隆需要的是更完整的觀光視野。基隆有山、有海、有歷史，也有獨特的港都生活感，未來市府應該主動整合遊程、交通、導覽與行銷，讓基隆不只是雨都或廟口，而是一座能讓人放慢腳步、深入探索、願意再來的休憩觀光城市。
童子瑋表示，請市民跟著節目走進劉銘傳隧道、大武崙砲台與情人湖周邊，一起重新看見基隆山城的魅力。他說，基隆有條件變得更精彩，關鍵在於市府要有能力提出完整規劃，讓城市的歷史、風貌跟產業被真正串連起來。
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