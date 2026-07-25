李四川三度參與新莊保元宮250周年慶 祈願護佑新北

國民黨新北市長參選人李四川今日出席新莊保元宮建宮250周年暨恭祝池府王爺聖誕活動，虔誠參拜並祈願神祇護佑新北市民安居樂業，保元宮主委徐勝男與眾多廟方幹部、鄉親表達熱情歡迎，許多民眾更高喊「凍蒜」，展現李四川在新莊地區高人氣。

新莊保元宮建宮250周年為新莊及新北的重要宗教盛事，今年5月李四川在廟方邀請下，出席保元宮250周年首醮大囍開鑼；6月再次與信眾及地方鄉親共同參與保元宮祈安遶境；今日再次出席保元宮建宮250周年暨恭祝池府王爺聖誕，展現對宗教文化及地方信仰中心的尊敬與重視。

今日新北市議會議長蔣根煌、在地議員蔡健棠也全程陪同李四川參拜。李四川表示，感謝神祇長年庇佑新莊地區及新北市，護佑國泰民安、風調雨順，祈願新北持續安居樂業、繁榮發展，未來也將全力以赴，與不分顏色的基層里長、議員攜手打拚，為新北市民服務，帶來更多建設發展；同時也會攜手民間宮廟力量，傳承宗教文化、推動各項公益活動，讓善的力量持續循環。

國民黨新北市長參選人李四川今日出席新莊保元宮建宮250周年暨恭祝池府王爺聖誕活動。圖／李四川競辦提供