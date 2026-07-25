蔣萬安喊725上凱道反毒油 王金平：另有行程不會去

國民黨全代會今登場，立法院前院長王金平出席，與立法院長韓國瑜比鄰而坐。王金平受訪時表示，自己受國民黨秘書長李乾龍邀請出席全代會；但晚間凱道活動，自己因另有行程，不會參加。

王金平上午會前受訪時表示，李乾龍專程去看他，所以自己才改變行程，來參加全代會。

至於國民黨主席鄭麗文日前接受專訪時提及，年底選舉4縣市屬艱困選區，尤其是彰化縣跟嘉義市。被問到是否會給鄭麗文建議？王金平表示，再讓彰化縣長參選人魏平政自己去努力看看，一個多月後，再來看整合得怎麼樣，「總是有辦法。」

台北市長蔣萬安號召全民今晚凱道集結，要總統賴清德道歉、行政院長卓榮泰下台，更指若不站出來，等同承認「台灣人民就是爛命一條」。王金平則表示，自己晚上另有行程，所以不會去了。