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蔣萬安喊725上凱道反毒油 王金平：另有行程不會去

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不排斥跟鄭麗文合掛看板 秦慧珠：北市有嚴格規定 時間到才能掛

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨台北市議員秦慧珠。圖／聯合報系資料照
國民黨台北市議員秦慧珠。圖／聯合報系資料照

國民黨全代會今上午登場。台北市長蔣萬安昨赴立院為今日反毒油凱道抗議加溫號召，但也取消行程，被指「放鳥」超微（AMD）和微軟高層。國民黨台北市議員秦慧珠說，有一點遺憾，但行程衝突也是沒有辦法的事情；她說，今晚凱道遊行，她個人也自掏腰包，發動300人響應。

2026九合一選舉

國民黨全代會今上午登場。秦慧珠受訪時，表示不排斥跟黨主席鄭麗文掛聯合看板，有規畫做聯合文宣，現在時候還沒有到，因台北市有嚴格廣告看板規定，現在都不能掛選舉廣告，只能掛形象廣告，只能有個人照片跟名字，連選舉口號跟選區都不能，掛了要被取消，所以要到時間才能掛候選人跟黨主席或蔣萬安、重要政治人物的看板。

秦慧珠說，選舉小物的部分，現在規畫下單可能都要兩三個月後才能拿到，現在發的都是幾個月前規畫設計的，下一波通常都是希望有號碼後再出來，10月後才會抽籤，抽籤有號碼後才正式出爐。

蔣萬安昨赴立法院，因此取消「INNOPAD TAIPEI 台北新創旗艦基地」開幕行程，被指「放鳥」超微（AMD）和微軟高層。對此，秦慧珠說，蔣萬安可能因為要到立院有更重要的行程，所以沒去，有一點遺憾，這麼重要的市政府活動卻沒去，但行程衝突也是沒有辦法的事情。

被問是否認為蔣萬安的心都放在食安遊行，秦慧珠說，這是今天最重要活動，舉行完畢後，可能一切就會恢復正常，食安問題後面收尾包括請中央修法，還有這次事件原因，誰該受到處分，有下游廠商受波及。消費者提出團體訴訟，市府也說要協助。食安處理完後，蔣萬安還是會把重點放在市政，大遊行後，社會紛擾也會告一段落。她個人也發動300人，包括便當、水等都是她自己出的。

2026九合一選舉 台北市選舉 秦慧珠 鄭麗文

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