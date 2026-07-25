賴瑞隆推新住民5政策 專責服務、1999多語服務

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到秀峰高中體育館出席「水獺媽媽樂園汐止場」搶攻親子票，很多小朋友都玩得很開心，蘇巧慧說，今天是水獺媽媽樂園的第四場，從板橋、林口、淡水到今天的汐止，每一場都有超過近千組的大小朋友參與，她會是最懂孩子、最懂家長的好市長，也是最能為新北市帶來新時代的好人選。

2026-07-25 12:33