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賴瑞隆推新住民5政策 專責服務、1999多語服務

中央社／ 高雄25日電
立法委員賴瑞隆。圖／聯合報系資料照 曾吉松
立法委員賴瑞隆。圖／聯合報系資料照 曾吉松

民主進步黨高雄市長參選人賴瑞隆新住民「新高雄一家人」5政策，希望提供更友善服務，包括建立明確窗口與專責機制、1999市民專線推動多語服務等。

2026九合一選舉

賴瑞隆昨天出席新住民後援會授證，與不同國家夥伴深度交流，感謝新住民選高雄落地生根，給城市豐富價值與發展力量。

賴瑞隆今天透過新聞稿表示，高雄新住民人口已近7萬人，帶自身文化、經驗與專業進高雄，成為高雄持續進步、走向世界不可或缺的夥伴。

賴瑞隆也提「新高雄一家人」政策包括建立明確窗口與專責機制，整合生活適應、就業輔導、子女教育、法律諮詢、通譯及家庭服務等；推動「幸福川計畫」，結合商圈輔導、品牌行銷與多語導覽，幫新住民店家發展，打造南國商圈為發揚東南亞美食與特色的國際新地標。

他說，創造更多以新住民為主體展演及交流舞台，結合美食、音樂、手作及文學寫作；推多語友善城市，在主要觀光景點及文化場館逐步導入越南語、泰語與印尼語等導覽，推動高雄的銀行自動櫃員機（ATM）增設多語介面；推「1999便利新住民」，市民服務專線增設多語服務。

2026九合一選舉 高雄市選舉 賴瑞隆 新住民

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