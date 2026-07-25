水獺媽媽樂園汐止搶親子票 蘇巧慧：我會是最懂孩子、家長的好市長

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到秀峰高中體育館出席「水獺媽媽樂園汐止場」搶攻親子票，很多小朋友都玩得很開心，蘇巧慧說，今天是水獺媽媽樂園的第四場，從板橋、林口、淡水到今天的汐止，每一場都有超過近千組的大小朋友參與，她會是最懂孩子、最懂家長的好市長，也是最能為新北市帶來新時代的好人選。

蘇巧慧說，今天有最受大家歡迎的3D人體列印牆、11 公尺跑道的LED 牆，可以和水獺好朋友賽跑；也有各式各樣大家都可以「做中學、學中玩」，和各個職業公會一起合作設計好玩活動，有認識環境、資訊識讀、認識新北，這種「做中學、學中玩」就是爸爸媽媽最想跟孩子們一起互動的方式。未來會把這樣的活動帶到新北市的各區，讓更多的大朋友、小朋友都能夠感受到這樣子的好活動。

蘇巧慧表示，她相信她會是最懂孩子、最懂家長的好市長，也是最能為新北市帶來新時代的好人選。他和「新北隊」議員張錦豪及參選人蔡美華一起呈現給大家，未來的新北市可以成為一個家長孩子都安心快樂的好城市。

被問到昨天和市長侯友宜的互動，蘇巧慧說，「金城交流道」是一個能夠帶動土城、板橋、中永和等地方交通更便利的一個重大建設，他們爭取了很久，她和立委吳琪銘向中央爭取預算，很感謝中央也給了交流道建設的全額支持。侯市長帶領的市府團隊，在用地徵收，還有拆遷補償、道路周邊的相關配套等等，也一併都做了非常非常多的努力。

蘇巧慧並說，重大建設就是需要中央和地方一起協力，如果所有的建設都能夠像這樣，中央地方一起好，建設就會越快、城市就會越好。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到秀峰高中體育館出席「水獺媽媽樂園汐止場」搶攻親子票。圖／蘇巧慧辦公室提供