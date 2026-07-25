快訊

捲粿粿婚外情判賠百萬又爆閃兵！王子神隱8個月突發文

開獎囉！5-6月統一發票獎號出爐 千萬獎號「38548029」

區間車旅客「躲廁所抽菸」害車廂空調被切斷還誤點！台鐵怒報警

聽新聞
0:00 / 0:00

水獺媽媽樂園汐止搶親子票 蘇巧慧：我會是最懂孩子、家長的好市長

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到秀峰高中體育館出席「水獺媽媽樂園汐止場」搶攻親子票。圖／蘇巧慧辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到秀峰高中體育館出席「水獺媽媽樂園汐止場」搶攻親子票。圖／蘇巧慧辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到秀峰高中體育館出席「水獺媽媽樂園汐止場」搶攻親子票，很多小朋友都玩得很開心，蘇巧慧說，今天是水獺媽媽樂園的第四場，從板橋、林口、淡水到今天的汐止，每一場都有超過近千組的大小朋友參與，她會是最懂孩子、最懂家長的好市長，也是最能為新北市帶來新時代的好人選。

2026九合一選舉

蘇巧慧說，今天有最受大家歡迎的3D人體列印牆、11 公尺跑道的LED 牆，可以和水獺好朋友賽跑；也有各式各樣大家都可以「做中學、學中玩」，和各個職業公會一起合作設計好玩活動，有認識環境、資訊識讀、認識新北，這種「做中學、學中玩」就是爸爸媽媽最想跟孩子們一起互動的方式。未來會把這樣的活動帶到新北市的各區，讓更多的大朋友、小朋友都能夠感受到這樣子的好活動。

蘇巧慧表示，她相信她會是最懂孩子、最懂家長的好市長，也是最能為新北市帶來新時代的好人選。他和「新北隊」議員張錦豪及參選人蔡美華一起呈現給大家，未來的新北市可以成為一個家長孩子都安心快樂的好城市。

被問到昨天和市長侯友宜的互動，蘇巧慧說，「金城交流道」是一個能夠帶動土城、板橋、中永和等地方交通更便利的一個重大建設，他們爭取了很久，她和立委吳琪銘向中央爭取預算，很感謝中央也給了交流道建設的全額支持。侯市長帶領的市府團隊，在用地徵收，還有拆遷補償、道路周邊的相關配套等等，也一併都做了非常非常多的努力。

蘇巧慧並說，重大建設就是需要中央和地方一起協力，如果所有的建設都能夠像這樣，中央地方一起好，建設就會越快、城市就會越好。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到秀峰高中體育館出席「水獺媽媽樂園汐止場」搶攻親子票。圖／蘇巧慧辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到秀峰高中體育館出席「水獺媽媽樂園汐止場」搶攻親子票。圖／蘇巧慧辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到秀峰高中體育館出席「水獺媽媽樂園汐止場」搶攻親子票。圖／蘇巧慧辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到秀峰高中體育館出席「水獺媽媽樂園汐止場」搶攻親子票。圖／蘇巧慧辦公室提供

汐止 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉

延伸閱讀

孩子才藝課3天噴6萬！媽嘆「人生都在花錢受氣」 律師1句引全網共鳴

金城交流道工程進度超前 拚明年底完工

北市夏莉絲私幼傳虐童！家長當面陳情 蔣萬安痛心：徹查無上限

接受家長陳情 蔣萬安：虐童案調查沒上限

相關新聞

鄭麗文：國民黨要成為台灣政治台積電 迎向2026大選終極勝利

國民黨全代會登場，黨主席鄭麗文今與19位黨籍縣市長參選人共同造勢，宣示國民黨要成為台灣政治的台積電，守護台灣的民主、自由、法治與繁榮，務必要在今年底九合一選舉迎向全面勝利，2028年下架民進黨，重返執政。

不只馬英九不出席國民黨全代會 朱立倫也缺席

國民黨全代會今上午登場，但黨內多位前主席擬缺席。根據會場座位名牌顯示，歷任主席僅吳伯雄、洪秀柱、江啟臣到場。前總統馬英九、前主席朱立倫則缺席，座位表未見名牌。

水獺媽媽樂園汐止搶親子票 蘇巧慧：我會是最懂孩子、家長的好市長

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到秀峰高中體育館出席「水獺媽媽樂園汐止場」搶攻親子票，很多小朋友都玩得很開心，蘇巧慧說，今天是水獺媽媽樂園的第四場，從板橋、林口、淡水到今天的汐止，每一場都有超過近千組的大小朋友參與，她會是最懂孩子、最懂家長的好市長，也是最能為新北市帶來新時代的好人選。

鄭麗文領各縣市藍選將「龍舟隊」出征 吳伯雄交棒喊：拚2028政黨輪替

國民黨今上午舉行全代會，會中同步舉辦2026縣市長提名參選人造勢大會，以團結、接棒、同舟共濟為主軸。黨主席鄭麗文將象徵勝利的船槳交到每位參選人手中，宣布國民黨2026地方選舉「龍舟隊」正式啟航。前黨主席吳伯雄也將手中的鼓棒交棒給鄭麗文，喊話全黨團結打贏2026，並朝2028政黨輪替邁進。

不排斥跟鄭麗文掛聯合看板 謝龍介：台灣鄉親接受追求和平

國民黨全代會今上午登場，傍晚進行725反毒油凱道抗議遊行。國民黨台南市長參選人謝龍介說，他不排斥跟國民黨主席鄭麗文做聯合看板，鄭追求兩岸和平，台灣鄉親會接受。

赴美華府長老教會演講 沈伯洋：城市外交強化國家韌性

民進黨台北市長參選人沈伯洋出訪美國，台灣時間昨日出席台灣同鄉會華府長老教會。沈表示，在南加州爾灣居住期間，深刻體會旅美台人在地方上的力量與連結，台北擁有豐富的人才與資源，除了締結姐妹市，更應建立彼此能夠互相協助、共同解決問題的夥伴關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。