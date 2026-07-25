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鄭麗文領各縣市藍選將「龍舟隊」出征 吳伯雄交棒喊：拚2028政黨輪替

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨今舉行全代會，會中同步舉辦2026縣市長提名參選人造勢大會。記者葉信菉／攝影
國民黨今舉行全代會，會中同步舉辦2026縣市長提名參選人造勢大會。記者葉信菉／攝影

國民黨今上午舉行全代會，會中同步舉辦2026縣市長提名參選人造勢大會，以團結、接棒、同舟共濟為主軸。黨主席鄭麗文將象徵勝利的船槳交到每位參選人手中，宣布國民黨2026地方選舉「龍舟隊」正式啟航。前黨主席吳伯雄也將手中的鼓棒交棒給鄭麗文，喊話全黨團結打贏2026，並朝2028政黨輪替邁進。

2026九合一選舉

全代會今上午登場，歷任主席吳伯雄、洪秀柱、江啟臣到場，前總統馬英九、前主席朱立倫則缺席；立法院前院長王金平也到場。會中同步舉辦2026縣市長提名參選人造勢大會，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、新北市長參選人李四川等17名縣市長參選人皆出席。

活動中，鄭麗文先頒發「實踐一等獎章」給即將卸任的現任縣市長，新北市長侯友宜因較晚抵達，由副市長劉和然代為領取獎章。隨後鄭麗文將象徵勝利的船槳依序交給每位縣市長參選人，參選人則逐一站上象徵競選團隊的龍舟，宣示國民黨2026地方選舉「龍舟隊」正式啟航。

隨後，吳伯雄登台將象徵黨主席傳承的「鼓棒」交給鄭麗文，並致詞表示，「國民黨同舟共濟、打贏2026的選戰；在鄭麗文領導下，全黨團結一心，邁向2028政黨輪替。」鄭麗文接下鼓棒後敲響戰鼓，全體縣市長候選人高舉船槳，齊聲喊出「顧民生、愛人民、拚和平、台灣贏」口號，展現備戰2026地方選舉的團結氣勢。

鄭麗文 吳伯雄 江啟臣 2026九合一選舉

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