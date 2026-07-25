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不排斥跟鄭麗文掛聯合看板 謝龍介：台灣鄉親接受追求和平
國民黨全代會今上午登場，傍晚進行725反毒油凱道抗議遊行。國民黨台南市長參選人謝龍介說，他不排斥跟國民黨主席鄭麗文做聯合看板，鄭追求兩岸和平，台灣鄉親會接受。
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國民黨全代會結束後，緊接凱道抗議。謝龍介談及今晚凱道抗議，謝說，會號召民眾，南部比較遠，算過如果要結束再回去，大概凌晨1時半抵達，很多人熱情，他也跟黨中央反映過，中北部比較適合，因為今天是晚上才活動，假如是住屏東，回到家大概凌晨2時半。
謝龍介說，台南號召大概十幾部（遊覽車），服務處就有六部車，還推掉兩、三部，因為太晚了，晚上狀況較多，到台南還要找家人接送，活動辦到晚上8時才結束，交通上南部就是要面對這問題，所以統計起來中北部比較多。
被問是否排斥跟鄭麗文掛聯合看板，謝龍介說，不會排斥跟鄭麗文做聯合看板，做文宣也沒有問題，她在追求兩岸和平，台灣很多人覺得就是要走向和平之路，推動和平也都會接受，台灣鄉親都會接受。
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