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赴美華府長老教會演講 沈伯洋：城市外交強化國家韌性

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋出訪美國，台灣時間昨日出席台灣同鄉會華府長老教會。圖／沈伯洋競選辦公室提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋出訪美國，台灣時間昨日出席台灣同鄉會華府長老教會。圖／沈伯洋競選辦公室提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋出訪美國，台灣時間昨日出席台灣同鄉會華府長老教會。沈表示，在南加州爾灣居住期間，深刻體會旅美台人在地方上的力量與連結，台北擁有豐富的人才與資源，除了締結姐妹市，更應建立彼此能夠互相協助、共同解決問題的夥伴關係。

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沈伯洋競選辦公室表示，沈伯洋自洛杉磯飛抵華盛頓後，受到華盛頓台灣同鄉會成員熱情接機，還有支持者特別準備提袋作為小禮物，指名要送給沈伯洋女兒，場面溫馨。之後前往台灣同鄉會華府長老教會演講，現場氣氛熱絡，與會者踴躍互動、交流，不斷給予沈鼓勵。

沈伯洋分享，他曾在南加州爾灣居住7年，透過當地華人社群認識許多前輩，獲得不少建議與協助。每當看到不合理的事情，就會想辦法找出解方，也因此著手研究「中國滲透指數」，後續也獲得許多國會議員及國際媒體引用，成果遠超預期，讓他深刻體會旅美台人在地方上的力量與連結。

他說，台北擁有豐富的人才與資源，更應主動建立長期且穩固的國際合作網絡，提升城市的國際影響力，除了締結姐妹市，更應建立彼此能夠互相協助、共同解決問題的夥伴關係。無論是公民外交、城市外交或智庫交流，都在外交體系中缺一不可。

沈伯洋強調，如果能夠真正建立城市外交，不僅可以提升台灣的國際能見度，更能強化國家韌性，面對中國帶來的各種威脅，這不僅是每一位台灣人共同努力的方向，更是人民對政治的期待之一。

民進黨台北市長參選人沈伯洋出訪美國，台灣時間昨日出席台灣同鄉會華府長老教會。圖／沈伯洋競選辦公室提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋出訪美國，台灣時間昨日出席台灣同鄉會華府長老教會。圖／沈伯洋競選辦公室提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋出訪美國，台灣時間昨日出席台灣同鄉會華府長老教會。圖／沈伯洋競選辦公室提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋出訪美國，台灣時間昨日出席台灣同鄉會華府長老教會。圖／沈伯洋競選辦公室提供

沈伯洋 華府 2026九合一選舉 台北市選舉

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