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凱道反毒油被指靠遊覽車動員 傅崐萁：全民會自發出來發聲

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照
國民黨立院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照

國民黨全代會今上午登場，緊接著傍晚即要進行725反毒油凱道抗議遊行。據稱國民黨為此次活動動員眾多遊覽車，國民黨立院黨團總召傅崐萁今上午受訪表示，有無動員是另一件事，全民會自發性為了自己的家庭，為了應有食安的社會，勇敢站出來發聲。

2026九合一選舉

國民黨全代會後，傍晚緊接凱道抗議，傳藍營動員遊覽車衝人潮。傅崐萁說，不一定是要靠遊覽車，今天是為了全國人民食安。為民站出來申冤的工作，是不分政黨、不分彼此，不分台灣哪一個角落，都應該勇敢站出來。為人民爭取應該有的權益，更讓代代兒孫，能夠在台灣健康平安的長大。

傅崐萁說，有沒有動員是另外一件事，全民會自發性的，為了自己的家庭，為了應該有食安的社會，應該勇敢站出來，勇敢發聲。

傳有黨代表會提案要懲處丁瑀跟蕭敬嚴的案子。對此，傅崐萁表示，國民黨是團結的政黨，大家用同樣的理念，為人民做好所有該做的工作。不管是國家的發展、經濟的發展、社會的安定，以及該有的政治進步，國民黨大家會同心協力，做好工作。

傅崐萁說，不只九合一選舉，還有2028，必須要贏回台灣，才有乾淨的社會政治環境，最好的食安給全國國人，能在已開發的台灣，吃的安全，住的安全。

凱道 傅崐萁 遊覽車 2026九合一選舉

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