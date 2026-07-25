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不只馬英九不出席國民黨全代會 朱立倫也缺席

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨全代會今上午登場，座位表未見前總統馬英九、前主席朱立倫名牌。記者鄭媁／攝影
國民黨全代會今上午登場，座位表未見前總統馬英九、前主席朱立倫名牌。記者鄭媁／攝影

國民黨全代會今上午登場，但黨內多位前主席擬缺席。根據會場座位名牌顯示，歷任主席僅吳伯雄、洪秀柱、江啟臣到場。前總統馬英九、前主席朱立倫則缺席，座位表未見名牌。

2026九合一選舉

全代會今預定將舉辦2026縣市長提名參選人造勢大會。台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、新北市長參選人李四川等17名縣市長參選人將出席。

國民黨主席鄭麗文日前受訪時表示，黨中央依例向歷任主席報告並發出全代會邀請，馬英九已由馬英九基金會執行長戴遐齡代為婉拒，黨部尊重醫師建議，馬英九今日不會出席。

鄭麗文指出，前主席吳伯雄目前身體也較為虛弱，黨中央仍期盼他在健康狀況許可下到場，展現國民黨薪火相傳及團結氣勢。

國民黨全代會今上午登場，座位表未見前總統馬英九、前主席朱立倫名牌。記者鄭媁／攝影
國民黨全代會今上午登場，座位表未見前總統馬英九、前主席朱立倫名牌。記者鄭媁／攝影

朱立倫 馬英九 國民黨 2026九合一選舉

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