選情初探／高雄議員第八選區 綠衝連任 藍卡位戰

高雄市議員第八選區（新興、前金、苓雅區）應選五席，含一席婦女保障名額，因國民黨議員黃紹庭涉案遭判刑、解職，無法續拚連任，選情出現變化。民進黨僅提名三人參選，穩紮穩打，國民黨由已故前議長許崑源女兒許采蓁和里長黃裕庭參選，遇許崑源前辦公室主任陳雅敏以無黨籍參選，將攪動全局。

民進黨提名郭建盟、黃文益、湯詠瑜三名現任議員，郭建盟是已故寶島歌王郭金發的兒子，已任五屆議員，根基扎實；黃文益是剛卸任的民進黨高雄市黨部主委，具黨務領導能力，曾獲評為問政優質議員；湯詠瑜是高雄市前副市長湯金全的女兒，擁法律專長。

綠營黨內無新人挑戰，三人被視為少數「無痛連任」的人選，顯示綠營在此區較能集中火力。

正因民進黨只提名三人，國民黨原計畫提名黃紹庭和許采蓁出線，但黃紹庭涉詐領助理費，六月廿四日最高法院依貪汙治罪條例判兩年徒刑、褫奪公權三年，緩刑五年定讞，因褫奪公權遭解職，且無法再拚連任，國民黨改提名許采蓁與苓雅區仁政里長黃裕庭出線，盼穩固兩席次。

許采蓁是前議長許崑源的女兒，接棒後問政能力受肯定，但是許崑源辦公室主任陳雅敏將以無黨籍參選，又有基層民代出身的黃裕庭瓜分，可能攪動藍營票倉，三人只有兩人能出線，將出現一場卡位戰。