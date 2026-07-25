黃永翔遭民進黨除名改無黨籍參選 衝擊基隆安樂區議員選情

民進黨基隆市黨部昨指，安樂區議員提名人黃永翔被法院判決使公務員登載不實文書罪案，民進黨中評會決議除名，因開除黨籍喪失提名資格，另外提名人選將再開會決定。黃永翔回應，將以無黨籍參選到底。

民進黨基隆市黨部表示，六月卅日中央黨部中評會決議，以紀律評議裁決條例第廿六規定將黃永翔除名。安樂區提名議員缺額，後續將由市黨部相關會議進行討論研議。

黃永翔回應說，黨中央在初選結束後用匿名信「竹篙套菜刀」推翻他合規合法的黨員身分及初選勝出結果，非常遺憾、難過。

安樂區初選時有五人登記，三月以民調結果決定，包括現任議員張之豪、吳驊珈，及三位新人基隆市棒球委員會主委劉韋巡、定國里長徐寅禹及前市長林右昌秘書黃永翔五人，最後公布提名張之豪、吳驊珈及黃永翔三人。

安樂區是人口最多行政區，應選七席，長期維持藍四綠三政治版圖，國民黨提名現任秦鉦、俞叁發、鄭愷玲及謝國樑前秘書張家馨四人；民眾黨提名前媒體人李文耀。

地方人士分析，綠換將人選有可能是民調排在黃永翔後面的劉韋巡，且劉參選意願強，而黃永翔不退改無黨參選，綠營憂心兩人若分票恐兩敗俱傷。政壇解讀，此次除名恐是派系鬥爭結果，以賴清德總統為尊的黨中央整肅正國會人馬，後續恐引發黨內紛爭。加上無黨籍參選人，已浮出檯面參選人估九到十人，競爭激烈。