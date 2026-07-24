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泰山川友會成立鄉親力挺李四川 李鴻源到場助陣：一起把建設做好

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今出席泰山川友會，受到在地鄉親熱情歡迎。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今出席泰山川友會，受到在地鄉親熱情歡迎。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今出席泰山川友會，除泰山區多數里長站台，內政部前部長李鴻源、新北市議長蔣根煌、立委洪孟楷及在地民代都到場力挺支持，李四川說，未來當選後將全速推動在地輕軌建設，提升泰山地區大眾交通運輸便利性，並串聯雙北AI科技產業鏈，帶動地方產業轉型與升級、創造更多更好的就業機會。

2026九合一選舉

李鴻源說，蔣經國總統時代的許多部長與決策者都是工程師，「工程師的專長就是把複雜的問題簡單化，進一步解決」，他向現場鄉親們掛保證今天推薦李四川，就有義務跟責任協助新北市一起把建設做好，「我替你們監督他，請大家放心，把票投給李四川，大家一起為新北市、為台灣、為中華民國努力」。

川友會會長、泰山區里長聯誼會會長陳和榮也說，過去泰山區義學市民活動中心曾被檢測出氯離子超標，屬嚴重影響安全的海砂屋，向時任新北市副市長李四川反映後，李四川隨即親赴現場勘查，並以超高執行力推動重建工程，為在地鄉親與孩子們打造一座安全、舒適的活動空間。

李四川針對泰山交通與產業提出具體願景，他表示將興建「蘆社大橋」連結社子島與蘆洲，並持續推動「五泰輕軌」與「泰板輕軌」，提升當地交通便利性，並讓輝達等AI高科技產業能從北士科延伸至蘆洲、五股、泰山等地，與塭仔圳的整體開發相輔相成。

國民黨新北市長參選人李四川今出席泰山川友會，內政部長李鴻源也到場相挺。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今出席泰山川友會，內政部長李鴻源也到場相挺。圖／李四川競辦提供

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 李鴻源 洪孟楷 國民黨

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