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賴清德、陳亭妃同框領軍 民進黨台南整合團結拚2026、布局2028

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市黨部新營黨部辦公室換新裝，市長提名人陳亭妃與賴清德總統同框領軍，與第一選區三名市議員合體拚2026、2028。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨台南市黨部新營黨部辦公室換新裝，市長提名人陳亭妃與賴清德總統同框領軍，與第一選區三名市議員合體拚2026、2028。圖／民進黨台南市黨部提供

民主進步黨台南市黨部新營黨部外牆換上全新大型競選看板，由民進黨台南市長提名人陳亭妃與總統賴清德首度在溪北以大型看板同框亮相，搭配第一選區市議員提名人李宗翰、沈家鳳、王宣貿，共同打出「2026要贏！2028更要贏！」、「2026、2028作伙拚！」主軸，宣示民進黨迎戰2026地方選舉、布局2028總統及立委選舉的決心。

2026九合一選舉

新看板以陳亭妃與賴清德同框為主視覺，象徵延續改革路線、攜手承擔責任，也凸顯民進黨由中央到地方一致團結的選戰意象。另一側則由第一選區三位市議員提名人李宗翰、沈家鳳、王宣貿共同亮相，以「2026、2028作伙拚！」作為主視覺標語，展現市長與議員團隊攜手合作、共同服務地方的精神。

民進黨台南市黨部主委林志展表示：台南是民主的重要城市，也是民進黨長期深耕的地方，希望透過整體形象看板，向市民傳達團結、合作與延續改革的理念。2026年地方選舉，不只是市長及議員的選舉，更攸關地方建設與城市發展方向；而2028年則是延續國家改革的重要關鍵，因此以「2026要贏、2028更要贏」作為此次看板的核心訴求。

黨部執行長陳怡珍指出，新營黨部位處溪北交通要道，新看板正式亮相後，象徵民進黨在溪北地區的選戰布局正式展開，也期待市長參選人與第一選區議員候選人能夠攜手合作，整合地方力量，共同爭取市民支持，為台南持續打拚。

民進黨台南市黨部新營黨部辦公室換新裝，市長提名人陳亭妃與賴清德總統同框領軍，與第一選區三名市議員合體拚2026、2028。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨台南市黨部新營黨部辦公室換新裝，市長提名人陳亭妃與賴清德總統同框領軍，與第一選區三名市議員合體拚2026、2028。圖／民進黨台南市黨部提供

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