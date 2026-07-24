批民進黨中央除名「竹篙套菜刀」 黃永翔：將以無黨籍參選到底

民進黨基隆市黨部今天指安樂區議員提名人黃永翔遭黨中央除名，已喪失提名資格，將開會討論改提名其他人選。黃永翔回應，黨中央在初選結束後用匿名信「竹篙套菜刀」推翻之前他所有合規合法的黨員身份及初選勝出結果，非常遺憾、難過，將以無黨籍身分參選到底。

民進黨基隆市黨部今天發布新聞稿，指安樂區議員提名人黃永翔，日前遭民進黨中央黨部中評會決議，因其遭基隆法院判決使公務員登載不實文書罪，以紀律評議裁決條例第26條規定除名。

黃永翔今天對此回應表示，針對民進黨中央以匿名檢舉信中「竹篙套菜刀」拼湊出的內容做出除名決定，推翻之前他所有合規合法的黨員身份及初選勝出結果，他非常遺憾並感到難過。

黃永翔說，參加安樂區市議員初選登記，從資格審查到初選程序，都完成相關審查並予以通過，顯示其黨員身分、參選資格當時並無任何疑義；今年3月5日全民調中，黃永翔更獲得26.2%的支持度，以第二名成績，獲得民進黨黨提名資格。

黃永翔表示，感謝一路以來所有支持他的黨員、志工及市民朋友，給予的鼓勵與肯定，這次市議員選舉無法是民進黨黨員，但一定是黨友，他也不會加入其他政黨，將會以無黨籍參選市議員，一如過去、繼續努力打拚。

而在市長選舉部分，黃永翔表示，選好市長會讓基隆更好，這跟黨籍無關，他將會繼續支持民主進步黨提名的市長參選人童子瑋。

當時民調緊接在黃永翔之後的基隆市棒球委員會主委劉韋巡，是否爭取民進黨提名參選安樂區，外界也相當關注。